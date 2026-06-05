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Главная / Бизнес /

«Газпром нефть» подписала топливное соглашение с Минэнерго и ФАС

Ведомости

«Газпром нефть» подписала соглашение с Минэнерго и ФАС России о приоритетных поставках моторного топлива на российский рынок. Об этом сообщил журналистам на брифинге в ходе ПМЭФ-2026 председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Он пояснил, что соглашение также предусматривает выполнение рекомендаций регуляторов по производству и поставкам на внутренний рынок «с учетом производственных и логистических условий».

Дюков отметил, что для «Газпром нефти» поставки топлива на внутренний рынок являются «безусловным приоритетом».

В свою очередь министр энергетики Сергей Цивилев сообщил журналистам, что работа по подписанию соглашений с нефтяными компаниями, вошедшими в перечень правительства, будет завершена в ближайшее время.

Основные положения соглашения касаются максимизации поставок топлива на внутренний рынок и сдерживания роста цен и увязаны с выполнением рекомендаций Минэнерго, отметил он.

Министр подчеркнул, что обязательства по соглашениям уже исполняются компаниями в полном объеме, поэтому де-факто соглашения уже вступили в силу.

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