АКОРТ перечислил самые подделываемые товары в России

В качестве эффективной меры борьбы с контрафактом председатель АКОРТ предложил ввести прослеживаемость товаров по всей цепочке – вплоть до конечного покупателя – во всех форматах розничной торговли. Он также напомнил, что в крупных сетях, входящих в ассоциацию, уже действует строгая система проверки поставщиков с обязательным подтверждением прав на товарные знаки. Это, по его словам, позволяет отсекать подделки еще до того, как они попадут на прилавок.