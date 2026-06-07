АКОРТ перечислил самые подделываемые товары в России
По словам Богданова, примерно половина контрафакта реализуется на барахолках и рынках, от 30 до 40% – через маркетплейсы, а оставшаяся часть – в социальных сетях и небольших несетевых магазинах.
В качестве эффективной меры борьбы с контрафактом председатель АКОРТ предложил ввести прослеживаемость товаров по всей цепочке – вплоть до конечного покупателя – во всех форматах розничной торговли. Он также напомнил, что в крупных сетях, входящих в ассоциацию, уже действует строгая система проверки поставщиков с обязательным подтверждением прав на товарные знаки. Это, по его словам, позволяет отсекать подделки еще до того, как они попадут на прилавок.
В апреле представители предпринимательского сообщества направили председателю правительства Михаилу Мишустину очередной пакет инициатив, направленных на борьбу с распространением контрафактной продукции на маркетплейсах. Письма также получили главы Минпромторга, Минэкономразвития, ФАС и Роспотребнадзора.
Авторы письма указывают, что доля контрафакта достигает 20–50% продаж в зависимости от отрасли. При этом более половины подделок продается в интернете, главным образом на маркетплейсах. Основные источники контрафактной продукции – производители из Китая и стран – членов Таможенного союза ЕАЭС, которые не имеют регистрации, представительств или активов в России, указано в письме.
Представители бизнеса предлагают закрепить порядок изъятия, хранения и уничтожения контрафакта, обязать маркетплейсы автоматически проверять карточки товаров на этапе регистрации, а также потребовать от иностранных продавцов регистрировать юрлицо или представительство в России.