Страны ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти в июле на 188 000 баррелей в сутки

Страны ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти в июле на 188 000 баррелей в суткиРешение не окажет существенного влияния на рынок, поскольку Ормуз остается закрытым
Семь стран ОПЕК+, добровольно ограничивающих добычу нефти, договорились увеличить производство в июле на 188 000 баррелей в сутки по сравнению с июньским уровнем. Об этом сообщили в организации.
Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, Казахстане, Кувейте, Омане и Алжире. Участники сделки подчеркнули готовность корректировать планы в зависимости от ситуации на мировом нефтяном рынке. В сообщении ОПЕК+ отмечается, что постепенное увеличение добычи может быть приостановлено или отменено, если рыночная конъюнктура изменится.
Согласно обновленным параметрам соглашения, квота России на июль составит 9,824 млн баррелей в сутки. Для Саудовской Аравии показатель установлен на уровне 10,353 млн барр., для Ирака – 4,378 млн, Казахстана – 1,608 млн, Кувейта – 2,644 млн, Алжира – 995 000, Омана – 831 000 барр. в сутки.
Дополнительно страны договорились продлить срок компенсации сверхдобычи. Изначально государства, допустившие превышение установленных лимитов, должны были полностью выполнить компенсационные обязательства к июню 2026 г.
«Страны продолжат внимательно следить за ситуацией на рынке и оценивать ее. В рамках своих постоянных усилий по поддержанию стабильности рынка они подтвердили важность осторожного подхода и сохранения полной гибкости в вопросах увеличения, приостановки или отмены добровольных корректировок добычи», – говорится в сообщении ОПЕК+.
Согласно оценке Bloomberg, решение ОПЕК+ по добыче носит преимущественно символический характер, поскольку Ормузский пролив, через который многие страны поставляют нефть на мировой рынок, остается закрытым.
Ранее Reuters со ссылкой на источники в организации сообщал, что ОПЕК+ может согласовать увеличение целевых показателей по добыче нефти с июля. Семь ключевых участников сделки (в их число входит и Россия) с апреля по июнь увеличили квоты почти на 600 000 баррелей в сутки. Однако фактическая добыча в группе упала из-за сокращения экспорта странами Персидского залива: в апреле она составила в среднем 33,19 млн баррелей в сутки против 42,77 млн в феврале, следует из данных ОПЕК.
ОАЭ приняли решение покинуть ОПЕК и формат ОПЕК+ с 1 мая. Причинами выхода из картеля стали пересмотр производственной политики, анализ текущих и перспективных мощностей, а также национальные интересы страны.