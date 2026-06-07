Reuters: ОПЕК+ планирует повысить квоты на нефть в июле

Семь ключевых участников сделки (в их число входит и Россия) с апреля по июнь увеличили квоты почти на 600 000 баррелей в сутки. Однако фактическая добыча в группе упала из-за сокращения экспорта странами Персидского залива: в апреле она составила в среднем 33,19 млн баррелей в сутки против 42,77 млн в феврале, следует из данных ОПЕК.