Reuters: ОПЕК+ планирует повысить квоты на нефть в июле
ОПЕК+ может согласовать увеличение целевых показателей по добыче нефти с июля, сообщает Reuters со ссылкой на источники в организации. Однако война США с Ираном по-прежнему мешает нескольким участникам сделки наращивать производство.
Семь ключевых участников сделки (в их число входит и Россия) с апреля по июнь увеличили квоты почти на 600 000 баррелей в сутки. Однако фактическая добыча в группе упала из-за сокращения экспорта странами Персидского залива: в апреле она составила в среднем 33,19 млн баррелей в сутки против 42,77 млн в феврале, следует из данных ОПЕК.
7 июня Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан, Россия и Оман намерены повысить целевые показатели с июля примерно на 188 000 баррелей в сутки. Это соответствует июньскому повышению, которое было скорректировано с учетом выхода ОАЭ. Источники подчеркнули, что окончательное решение еще не принято. 7 июня запланировано полное министерское заседание ОПЕК+, но, по данным собеседников, изменений в политике от него не ждут.
Боевые действия привели к перебоям в поставках через Ормузский пролив, спровоцировав крупнейший в истории кризис на нефтяном рынке. Ключевые члены ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, с конца февраля не могут в полном объеме обеспечить покупателей. Ситуация усугубилась выходом ОАЭ из ОПЕК, где они состояли почти 60 лет.
ОАЭ приняли решение покинуть ОПЕК и формат ОПЕК+ с 1 мая. Причиной выхода из картеля стал пересмотр производственной политики, анализ текущих и перспективных мощностей, а также национальные интересы страны.