Prada по заказу NASA создала нижний слой скафандра для космонавтов
Итальянский модный дом Prada представил нижний слой скафандра (Liquid Cooling and Ventilation Garment), который будут носить астронавты NASA, отправляющиеся в космос. Об этом сообщает Reuters.
Облегающий костюм с вплетенными в него вентиляционными трубками создан в сотрудничестве с компанией Axiom Space, занимающейся развитием космической инфраструктуры.
«У нас действительно широкий спектр возможностей и ноу-хау», – заявил главный директор по маркетингу Prada Лоренцо Бертелли на презентации в магазине бренда на Манхэттене.
Новый продукт стал продолжением сотрудничества Prada с космической отраслью: в 2024 г. был представлен скафандр для миссии NASA Artemis 3 (запуск намечен на 2027 г.) и ожидаемой высадки на Луну Artemis 4 (2028 г.).
Как отметила профессор маркетинга в Школе бизнеса Stern Нью-Йоркского университета Томаи Сердари, Prada «вышла за рамки вдохновения в область реального партнерства». По ее словам, бренд мотивирован доступом к состоятельным потребителям, планирующим космические путешествия (Blue Origin Джеффа Безоса, SpaceX Илона Маска), и желанием ассоциироваться с передовой мыслью.
Prada выходит на рынок космической моды на фоне трудностей в люксовом секторе, продолжает агентство. После двух лет спада отрасль начала стабилизироваться, но война в Иране (с конца февраля) нарушила турпотоки и сократила расходы на предметы роскоши. Пока неясно, последуют ли другие игроки (LVMH, Hermès, Chanel) примеру Prada, хотя такие компании, как Under Armour и Columbia Sportswear, уже сотрудничают с космическими фирмами.