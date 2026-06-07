Prada по заказу NASA создала нижний слой скафандра для космонавтов

Prada выходит на рынок космической моды на фоне трудностей в люксовом секторе, продолжает агентство. После двух лет спада отрасль начала стабилизироваться, но война в Иране (с конца февраля) нарушила турпотоки и сократила расходы на предметы роскоши. Пока неясно, последуют ли другие игроки (LVMH, Hermès, Chanel) примеру Prada, хотя такие компании, как Under Armour и Columbia Sportswear, уже сотрудничают с космическими фирмами.