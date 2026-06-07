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Prada по заказу NASA создала нижний слой скафандра для космонавтов

Ведомости

Итальянский модный дом Prada представил нижний слой скафандра (Liquid Cooling and Ventilation Garment), который будут носить астронавты NASA, отправляющиеся в космос. Об этом сообщает Reuters.

Облегающий костюм с вплетенными в него вентиляционными трубками создан в сотрудничестве с компанией Axiom Space, занимающейся развитием космической инфраструктуры.

«У нас действительно широкий спектр возможностей и ноу-хау», – заявил главный директор по маркетингу Prada Лоренцо Бертелли на презентации в магазине бренда на Манхэттене.

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Новый продукт стал продолжением сотрудничества Prada с космической отраслью: в 2024 г. был представлен скафандр для миссии NASA Artemis 3 (запуск намечен на 2027 г.) и ожидаемой высадки на Луну Artemis 4 (2028 г.).

Как отметила профессор маркетинга в Школе бизнеса Stern Нью-Йоркского университета Томаи Сердари, Prada «вышла за рамки вдохновения в область реального партнерства». По ее словам, бренд мотивирован доступом к состоятельным потребителям, планирующим космические путешествия (Blue Origin Джеффа Безоса, SpaceX Илона Маска), и желанием ассоциироваться с передовой мыслью.

Prada выходит на рынок космической моды на фоне трудностей в люксовом секторе, продолжает агентство. После двух лет спада отрасль начала стабилизироваться, но война в Иране (с конца февраля) нарушила турпотоки и сократила расходы на предметы роскоши. Пока неясно, последуют ли другие игроки (LVMH, Hermès, Chanel) примеру Prada, хотя такие компании, как Under Armour и Columbia Sportswear, уже сотрудничают с космическими фирмами.

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