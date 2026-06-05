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Главная / Технологии /

Астронавтам NASA на МКС приказали перейти в корабль Dragon из-за утечки воздуха

Ведомости

Экипажу Международной космической станции (МКС) приказано укрыться в кораблях из-за возобновления утечки воздуха в российском сегменте, сообщило американское космическое агентство NASA.

«Из соображений повышенной осторожности NASA предписало экипажу миссии SpaceX Crew-12 и астронавту NASA Крису Уильямсу занять безопасную позицию в космическом корабле Dragon на время проведения ремонта», – заявила официальный представитель NASA Бетани Стивенс.

Утечка происходит в переходном тоннеле служебного модуля «Звезда» (ПрК). Российские космонавты пытаются устранить проблему, а в случае неудачи может быть принято решение о частичной или полной эвакуации станции.

28 мая 2026 г. космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев завершили шестичасовой выход в открытый космос, установив научную аппаратуру на модуле «Звезда» и демонтировав оборудование с модуля «Поиск». 29 мая иностранные партнеры по МКС приняли решение продлить эксплуатацию станции до 2030 г., хотя Россия ранее анонсировала использование своего сегмента только до 2028 г. в пользу создания собственной орбитальной станции.

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