Астронавтам NASA на МКС приказали перейти в корабль Dragon из-за утечки воздуха

28 мая 2026 г. космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев завершили шестичасовой выход в открытый космос, установив научную аппаратуру на модуле «Звезда» и демонтировав оборудование с модуля «Поиск». 29 мая иностранные партнеры по МКС приняли решение продлить эксплуатацию станции до 2030 г., хотя Россия ранее анонсировала использование своего сегмента только до 2028 г. в пользу создания собственной орбитальной станции.