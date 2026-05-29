APTK6,368-0,75%CNY Бирж.10,476+0,15%IMOEX2 562,29-0,84%RTSI1 130,99-0,83%RGBI118,85-0,13%RGBITR782,14-0,1%
Главная / Технологии /

Зарубежные участники МКС продлили ее эксплуатацию до 2030 года

Иностранные участники программы Международной космической станции приняли решение продлить эксплуатацию МКС до 2030 г. Об этом говорится в отчете Ракетно-космической корпорации «Энергия» за 2025 г.

В документе также отмечается, что правительство РФ в 2023 г. одобрило продолжение эксплуатации российского сегмента МКС с экипажем до 2028 г.

До этого сообщалось, что Россия продолжает работу над созданием собственной орбитальной станции. В апреле главный конструктор проекта Российской орбитальной станции (РОС), заместитель генконструктора РКК «Энергия» Владимир Кожевников рассказал, что полная конфигурация станции будет сформирована к 2034 г. Перед этим глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявлял, что запуск первого модуля РОС запланирован на 2028 г. По его словам, паспорт национального проекта уже утвержден.

Что известно о проекте Российской орбитальной станции

Технологии / Наукоемкие технологии

Руководитель Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко в интервью «Ведомостям» отмечал, что подготовка экипажей к полетам на новую станцию будет отличаться от подготовки к миссиям на МКС прежде всего организационно.

По его словам, переход на РОС позволит отказаться от необходимости проходить часть подготовки за рубежом и работать с международными сегментами станции. Кононенко также сообщал, что орбита РОС уже определена: ее наклонение составит 51,6 градуса к экватору, как и у МКС.

