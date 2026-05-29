Зарубежные участники МКС продлили ее эксплуатацию до 2030 года
Иностранные участники программы Международной космической станции приняли решение продлить эксплуатацию МКС до 2030 г. Об этом говорится в отчете Ракетно-космической корпорации «Энергия» за 2025 г.
В документе также отмечается, что правительство РФ в 2023 г. одобрило продолжение эксплуатации российского сегмента МКС с экипажем до 2028 г.
До этого сообщалось, что Россия продолжает работу над созданием собственной орбитальной станции. В апреле главный конструктор проекта Российской орбитальной станции (РОС), заместитель генконструктора РКК «Энергия» Владимир Кожевников рассказал, что полная конфигурация станции будет сформирована к 2034 г. Перед этим глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявлял, что запуск первого модуля РОС запланирован на 2028 г. По его словам, паспорт национального проекта уже утвержден.
Руководитель Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко в интервью «Ведомостям» отмечал, что подготовка экипажей к полетам на новую станцию будет отличаться от подготовки к миссиям на МКС прежде всего организационно.
По его словам, переход на РОС позволит отказаться от необходимости проходить часть подготовки за рубежом и работать с международными сегментами станции. Кононенко также сообщал, что орбита РОС уже определена: ее наклонение составит 51,6 градуса к экватору, как и у МКС.