Зарубежные участники МКС продлили ее эксплуатацию до 2030 года

До этого сообщалось, что Россия продолжает работу над созданием собственной орбитальной станции. В апреле главный конструктор проекта Российской орбитальной станции (РОС), заместитель генконструктора РКК «Энергия» Владимир Кожевников рассказал, что полная конфигурация станции будет сформирована к 2034 г. Перед этим глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявлял, что запуск первого модуля РОС запланирован на 2028 г. По его словам, паспорт национального проекта уже утвержден.