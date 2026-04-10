Что известно о проекте Российской орбитальной станции

Что известно о проекте Российской орбитальной станцииЧерез четыре года она отделится от МКС, через восемь – завершит развертывание
К 2034 г. Российская орбитальная станция (РОС) будет развернута в полной целевой конфигурации. Об этом 8 апреля заявил главный конструктор проекта Владимир Кожевников, выступая на форуме «Команда будущего». Что известно о РОС – в справке «Ведомостей».
Причины создания
Идея появления национальной орбитальной станции возникла на фоне обострения международной обстановки и введения санкций против России. Впервые отказ от продления участия российской миссии на МКС после 2024-го обсуждался еще в 2014 г. На закрытом совещании 12 апреля 2021 г. президент Владимир Путин официально объявил о решении создать собственную станцию. Первоначально проект назывался РОСС – Российская орбитальная служебная станция, позже – РОС.
Первый макет был представлен в 2022 г. В июле 2024-го тогдашний гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов утвердил график реализации проекта с бюджетом 608,9 млрд руб., из которых около 150 млрд руб. планировалось потратить за первые три года. Стратегическое решение о создания РОС обусловлено рядом открывающихся перспектив, в том числе возможностью проведения независимых от МКС испытаний, обеспечения плацдарма для дальнейшего освоения космоса, а также упрощения доставки российских космонавтов на орбиту.
Этапы развертывания
В опубликованном «Роскосмосом» в 2021 г. техническом задании говорилось, что РОС будет включать восемь компонентов: базовый блок, модуль-стапель, универсальный узловой, лабораторный, свободнолетающий, трансформируемый и шлюзовой модули, а также центрифугу с коротким радиусом. Изначально планировалось, что развертывание начнется в 2027 г. с запуска научно-энергетического модуля (НЭМ) массой более 20 т, функция которого – генерация энергии и кислорода, а также проведение научных экспериментов в будущем. Ядро станции к 2030-му должны были создать последовательно выводимые за на орбиту универсальный узловой, шлюзовой и базовый модули. На втором этапе в период с 2031 по 2033 г. планировалось расширение РОС путем стыковки целевых компонентов.
Однако, как заявил главный конструктор РОС Владимир Кожевников, сначала в 2028 г. в космос отправится универсальный узловой модуль, который заменит «Причал» на МКС. После этого к нему будет пристыкован НЭМ, шлюзовой и базовый элементы. В 2030-м они отсоединятся от МКС и начнут автономный полет. Планировалось, что для вывода компонентов РОС на орбиту будет использована ракета-носитель «Ангара-А5М», которая стартует с космодрома «Восточный», однако в январе 2026 г. первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что запуск первых элементов планируется с «Байконура» и при помощи «Протона-М».
Второй этап развертывания станции запланирован на период до 2034 г. Ожидается, что к РОС будут присоединены целевой и производственный модули, которые предназначены для научных и производственных работ. Также появится платформа обслуживания космических аппаратов с выносным стапелем для ремонта, заправки и юстировки спутников прямо на орбите. К концу второго этапа общая масса станции достигнет примерно 122 т, а герметичный объем вырастет до 505 куб. м, что существенно превысит показатели российского сегмента МКС. Запуски модулей второго этапа будут осуществляться с космодромов «Плесецк» и «Восточный».
Преимущества станции
Как заявил Кожевников в интервью ТАСС, срок существования РОС будет «практически вечным» благодаря заложенной в нее возможности замены выработавших ресурс модулей. Открытая архитектура позволит не только непрерывно поддерживать работоспособность станции, но и гибко обновлять ее техническое оснащение до актуального уровня, присоединяя новые сегменты и заменяя устаревшие.
Председатель правительства Михаил Мишустин в 2025 г. говорил, что в доработанный национальный проект, посвященный освоению космоса, войдут не только фундаментальные исследования и пилотируемые полеты с более содержательными практическими задачами, но и ускоренное строительство РОС. «Эти решения станут отправной точкой по укреплению лидирующих позиций российской космонавтики», – объяснял Мишустин.
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев во время российского космического форума выразил уверенность, что РОС следующего поколения должна быть спроектирована и изготовлена исключительно на базе отечественных цифровых решений. Он подчеркнул, что российские программные продукты – такие как «Логос», T-FLEX и системы управления жизненным циклом изделия – уже широко применяются в космической отрасли и обеспечат необходимую технологическую независимость проекта.
Начальник Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко также положительно высказывается о перспективах РОС: «Российская станция снимет ряд сложностей, которыми сопровождается организация миссий на МКС. Например, сейчас космонавты вынуждены колесить по всему миру: проходить тренировки в NASA, ESA, JAXA, CSA, осваивать иностранные сегменты и адаптироваться к работе с международными партнерами. После запуска РОС такая логистическая и языковая нагрузка исчезнет».