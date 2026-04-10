Что известно о проекте Российской орбитальной станции

Однако, как заявил главный конструктор РОС Владимир Кожевников, сначала в 2028 г. в космос отправится универсальный узловой модуль, который заменит «Причал» на МКС. После этого к нему будет пристыкован НЭМ, шлюзовой и базовый элементы. В 2030-м они отсоединятся от МКС и начнут автономный полет. Планировалось, что для вывода компонентов РОС на орбиту будет использована ракета-носитель «Ангара-А5М», которая стартует с космодрома «Восточный», однако в январе 2026 г. первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что запуск первых элементов планируется с «Байконура» и при помощи «Протона-М».