Удар по частной космонавтике

SpaceX и Blue Origin – единственные частные компании «нового космоса», разработавшие в этом веке и доведшие на эксплуатации или пусков тяжелые и сверхтяжелые ракеты-носители. Более легкие ракеты разрабатываются гораздо более широким кругом частных компаний, хотя успешных среди них пока тоже немного. Больше всего таких проектов сейчас, вероятно, уже в Китае, но есть они и в США, в том числе и по-настоящему успешная американская ракета Electron компании Rocket Lab. Разрабатываются они и в Европе, и в России. Но начать полномасштабную разработку огромной тяжелой инновационной ракеты вроде New Glenn частники пока нигде не решились – все же это слишком дорого, сложно и рискованно.