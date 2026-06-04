Удар по частной космонавтике

Удар по частной космонавтикеПоследствия аварии на мысе Канаверал
28 мая во время, как официально заявляется, испытаний двигателей тяжелой ракеты New Glenn на мысе Канаверал она взорвалась с впечатляющим пиротехническим эффектом. Эта многоразовая ракета, названная в честь Джона Гленна, первого американского астронавта, совершившего орбитальный полет вокруг Земли, – проект компании Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса, который планирует с ее помощью конкурировать со SpaceX Илона Маска. В первую очередь – для развертывания аналогичной Starlink собственной многотысячной группировки спутников Amazon Leo для широкополосного доступа в интернет на низкой околоземной орбите. Пока эта группировка начинает развертываться с помощью ракет Atlas консорциума ULA компаний Boeing и Lockheed Martin, полностью проигравшего ценовую конкуренцию SpaceX. Надо сказать, что первый пуск New Glenn в этом году тоже не был полностью удачным (хотя ракета успешно приземлилась) – спутник не удалось вывести на запланированную орбиту.
Как заявил директор НАСА Джаред Айзекман, ремонт поврежденной взрывом стартовой площадки может занять два года. Это единственная стартовая площадка для ракеты Безоса, и строительство новой займет, скорее всего, не меньшее время. У SpaceX для ее основной ракеты Falcon 9, ставшей рабочей лошадкой американской космонавтики, имеется две стартовых площадки.
Вероятно, авария New Glenn не приведет к последствиям для американской лунной программы, так как в рамках миссии НАСА Artemis III планировалась посадка на Луну посадочного модуля как Blue Origin, так и SpaceX. Если проблемы ракеты Безоса не будут решены, то запустят модуль Маска.
SpaceX и Blue Origin – единственные частные компании «нового космоса», разработавшие в этом веке и доведшие на эксплуатации или пусков тяжелые и сверхтяжелые ракеты-носители. Более легкие ракеты разрабатываются гораздо более широким кругом частных компаний, хотя успешных среди них пока тоже немного. Больше всего таких проектов сейчас, вероятно, уже в Китае, но есть они и в США, в том числе и по-настоящему успешная американская ракета Electron компании Rocket Lab. Разрабатываются они и в Европе, и в России. Но начать полномасштабную разработку огромной тяжелой инновационной ракеты вроде New Glenn частники пока нигде не решились – все же это слишком дорого, сложно и рискованно.