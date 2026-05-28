Российские космонавты завершили шестичасовой выход в открытый космос
Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев завершили выход в открытый космос, выполнив все задачи внекорабельной деятельности (ВКД). Как сообщили в «Роскосмосе», работы за бортом МКС продолжались шесть часов шесть минут.
Программа ВКД включала установку научной аппаратуры «Солнце – Терагерц» на модуле «Звезда» российского сегмента станции, демонтаж кассеты эксперимента «Экран-М», а также снятие и доставку на станцию контейнера «Биориск» с модуля «Поиск». Внутри контейнера находились образцы микроорганизмов, длительное время находившиеся в открытом космосе.
Для 49-летнего Сергея Кудь-Сверчкова этот выход стал вторым в карьере. Его напарник, 38-летний Сергей Микаев, впервые работал за бортом станции. Оба космонавта прибыли на МКС в ноябре 2025 года на корабле «Союз МС-28». Кудь-Сверчков в январе 2026 г. принял командование станцией.
Кудь-Сверчков и Микаев впервые вышли в открытый космос в скафандрах, полностью оснащенных отечественной элементной базой и модернизированным блоком управления системой терморегулирования.