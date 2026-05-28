Российские космонавты завершили шестичасовой выход в открытый космос

Для 49-летнего Сергея Кудь-Сверчкова этот выход стал вторым в карьере. Его напарник, 38-летний Сергей Микаев, впервые работал за бортом станции. Оба космонавта прибыли на МКС в ноябре 2025 года на корабле «Союз МС-28». Кудь-Сверчков в январе 2026 г. принял командование станцией.