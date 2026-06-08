Глава Карелии заявил о падении маржинальности лесопромышленников из-за логистики

Глава региона отметил, что власти оказывают поддержку предприятиям в поиске новых рынков сбыта. По его словам, такая работа ведется как с компаниями лесопромышленного комплекса, так и с производителями каменной продукции. Парфенчиков также обратил внимание на транспортные преимущества республики. Он напомнил, что через Карелию проходит единственная дорога к Мурманску и Северному морскому пути.