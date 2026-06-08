Глава Карелии заявил о падении маржинальности лесопромышленников из-за логистики
Лесопромышленные предприятия Карелии столкнулись со снижением маржинальности из-за изменения логистических маршрутов после переориентации экспорта. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил глава республики Артур Парфенчиков.
По его словам, раньше одним из ключевых рынков для карельских производителей был Евросоюз, находившийся в непосредственной близости от региона.
«Сейчас главная проблема – транспортное плечо. Из-за этого снизилась маржинальность, потому что теперь продукцию нужно везти в Китай, в другие страны Азии», – пояснил Парфенчиков.
Глава региона отметил, что власти оказывают поддержку предприятиям в поиске новых рынков сбыта. По его словам, такая работа ведется как с компаниями лесопромышленного комплекса, так и с производителями каменной продукции. Парфенчиков также обратил внимание на транспортные преимущества республики. Он напомнил, что через Карелию проходит единственная дорога к Мурманску и Северному морскому пути.
По словам главы республики, интерес к продукции Карелии сегодня проявляют десятки государств, включая Китай, Иран, страны Центральной Азии, Азербайджан, Турцию и арабские государства. Он сообщил, что в прошлом году экспортный портфель региона охватывал 83 страны, а более 80% субъектов малого и среднего предпринимательства занимались экспортом. До этого основным внешнеторговым партнером республики была Финляндия.
Парфенчиков также отметил, что после сокращения потока туристов из Европы туристическая отрасль Карелии продолжает расти. По его словам, регион постепенно компенсирует выпавший европейский турпоток, тогда как приграничные территории Финляндии столкнулись с экономическими трудностями, поскольку значительная часть их доходов была связана с туристами с восточного направления.