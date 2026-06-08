Артур Парфенчиков: «Идешь на рыбалку – смотри за границей»

«Идешь на рыбалку – смотри за границей»Глава Карелии о работе с бизнесом, перестройке логистики, местной кухне, туризме и «Яблоке»
С Артуром Парфенчиковым, который руководил службой судебных приставов при президенте Дмитрии Медведеве и во времена его первого премьерства, мы встречаемся в постпредстве Карелии в Москве. Силовое прошлое в работе губернатора – а до федеральной должности он был прокурором в регионе – видно не сразу.
Губернатор пришел на встречу без галстука и пояснил: носить их, кроме отдельных ситуаций, – не наша традиция. Он с удовольствием говорит о выстраивании новой логистики из-за санкций, необходимости поддержки бизнеса и туризма и местной кухне. Во время нашей беседы зачитывает жалобы и обращения на странице во «В контакте»: «Вы правда глава Карелии? <...> Почему вы выглядите таким потрепанным?». И перезванивает вопрошающему, чтобы ответить на интересующие вопросы.