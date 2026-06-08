Артур Парфенчиков: «Идешь на рыбалку – смотри за границей»

Губернатор пришел на встречу без галстука и пояснил: носить их, кроме отдельных ситуаций, – не наша традиция. Он с удовольствием говорит о выстраивании новой логистики из-за санкций, необходимости поддержки бизнеса и туризма и местной кухне. Во время нашей беседы зачитывает жалобы и обращения на странице во «В контакте»: «Вы правда глава Карелии? <...> Почему вы выглядите таким потрепанным?». И перезванивает вопрошающему, чтобы ответить на интересующие вопросы.