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Главная / Политика / Интервью /

Артур Парфенчиков: «Идешь на рыбалку – смотри за границей»

Глава Карелии о работе с бизнесом, перестройке логистики, местной кухне, туризме и «Яблоке»
Максим Иванов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

С Артуром Парфенчиковым, который руководил службой судебных приставов при президенте Дмитрии Медведеве и во времена его первого премьерства, мы встречаемся в постпредстве Карелии в Москве. Силовое прошлое в работе губернатора – а до федеральной должности он был прокурором в регионе – видно не сразу.

Губернатор пришел на встречу без галстука и пояснил: носить их, кроме отдельных ситуаций, – не наша традиция. Он с удовольствием говорит о выстраивании новой логистики из-за санкций, необходимости поддержки бизнеса и туризма и местной кухне. Во время нашей беседы зачитывает жалобы и обращения на странице во «В контакте»: «Вы правда глава Карелии? <...> Почему вы выглядите таким потрепанным?». И перезванивает вопрошающему, чтобы ответить на интересующие вопросы.

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