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Суд запретил SEFE продолжать арбитраж с «Газпром экспортом» за рубежом

Ведомости

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил компании SEFE (прежде Gazprom Germania – бывшая дочерняя компания «Газпрома») продолжать арбитраж с «Газпром экспортом» за рубежом. Это следует из картотеки суда.

Иск был подан 31 марта. Заявление касается приведения в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения. SEFE Marketing & Trading, работавшая под названием Gazprom Marketing & Trading, была национализирована правительством Германии после февраля 2022 г.

В октябре 2025 г. «Газпром» подал иск к российскому филиалу Linde. В рамках того процесса «Газпром» требует взыскать 219 млн евро в качестве компенсации убытков, возникших после выхода Linde из проекта по строительству комплекса в Усть-Луге в 2022 г. Судебное заседание неоднократно откладывалось – следующее запланировано на 5 августа.

5 июня председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков сообщил, что компания ведет переговоры о продаже своей доли в сербской NIS («Нафтна индустрија Србије») только с одним потенциальным покупателем. Название компании он при этом не уточнил.

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