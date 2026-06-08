Суд запретил SEFE продолжать арбитраж с «Газпром экспортом» за рубежом
Иск был подан 31 марта. Заявление касается приведения в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения. SEFE Marketing & Trading, работавшая под названием Gazprom Marketing & Trading, была национализирована правительством Германии после февраля 2022 г.
В октябре 2025 г. «Газпром» подал иск к российскому филиалу Linde. В рамках того процесса «Газпром» требует взыскать 219 млн евро в качестве компенсации убытков, возникших после выхода Linde из проекта по строительству комплекса в Усть-Луге в 2022 г. Судебное заседание неоднократно откладывалось – следующее запланировано на 5 августа.
5 июня председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков сообщил, что компания ведет переговоры о продаже своей доли в сербской NIS («Нафтна индустрија Србије») только с одним потенциальным покупателем. Название компании он при этом не уточнил.