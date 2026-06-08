Суд запретил SEFE продолжать арбитраж с «Газпром экспортом» за рубежом

В октябре 2025 г. «Газпром» подал иск к российскому филиалу Linde. В рамках того процесса «Газпром» требует взыскать 219 млн евро в качестве компенсации убытков, возникших после выхода Linde из проекта по строительству комплекса в Усть-Луге в 2022 г. Судебное заседание неоднократно откладывалось – следующее запланировано на 5 августа.