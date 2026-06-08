Повторные торги по продаже Рижского вокзала не состоялись

«К установленному извещением и документацией о торгах сроку окончания подачи заявок на участие в торговой процедуре не подано ни одной заявки на участие в торгах, в связи с чем процедура проведения торгов не состоялась», – говорится в документе. Стартовая цена лота составляла 4 млрд руб., задаток – 400,9 млн руб., шаг аукциона – 200,5 млн руб.