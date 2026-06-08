Повторные торги по продаже Рижского вокзала не состоялись
Повторные торги по продаже комплекса зданий Рижского вокзала в Москве признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок от участников, сообщает ТАСС со ссылкой на данные площадки «РТС-тендер».
«К установленному извещением и документацией о торгах сроку окончания подачи заявок на участие в торговой процедуре не подано ни одной заявки на участие в торгах, в связи с чем процедура проведения торгов не состоялась», – говорится в документе. Стартовая цена лота составляла 4 млрд руб., задаток – 400,9 млн руб., шаг аукциона – 200,5 млн руб.
К продаже предлагаются здание вокзала, построенное в 1901 г., площадью 3925,5 кв. м, двухэтажное нежилое здание 1929 г. постройки площадью 3786,4 кв. м, а также земельный участок площадью 13 693 кв. м. Здания являются объектами культурного наследия. Земельный участок будет передан новому собственнику в субаренду.
Правительство в феврале согласилось с предложением о продаже здания Рижского вокзала, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Первые торги по продаже Рижского вокзала, назначенные на 29 апреля, также не состоялись из-за отсутствия заявок. Изначально стартовая цена объекта составляла 4 млрд руб. В апреле РЖД выставили комплекс зданий на продажу на платформе «Авито». Позднее дату аукциона перенесли с 15 на 29 апреля.
Рижский вокзал был построен в 1901 г. по проекту архитектора Станислава Бржозовского. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.