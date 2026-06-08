«Семейный доктор» открыл флагманский Центр медицины за 2 млрд рублей

АО «Семейный доктор» было основано в 2001 г. Насчитывает 17 поликлиник, госпитальный центр, собственную лабораторию и более 10 специализированных центров компетенций. Клиники сети оказывают амбулаторную, хирургическую и экстренную помощь. Выручка «Семейного доктора» в 2024 г. составила 7,9 млрд руб. По итогам того же года в рейтинге крупнейших по объему выручки медицинских компаний Forbes сеть заняла 11-ю строчку.