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«Семейный доктор» открыл флагманский Центр медицины за 2 млрд рублей

Анна Киселева

Частная сеть клиник «Семейный доктор» открыла в Москве флагманский Центр медицины площадью 17 000 кв. м. Инвестиции в проект составили 2 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель компании. По его словам, 40% этих средств было направлено на покупку медицинского оборудования.

Центр в Хамовниках объединит консультативно-диагностический и бальнеологический комплексы со спа и термами. Как уточнил представитель компании, направления медцентра будут запускаться постепенно. На первом этапе станут доступны поликлиническая помощь, а также реабилитация, косметология и программы антивозрастной медицины.

Ожидаемый срок окупаемости проекта составляет около трех лет после выхода на стабильную операционную загрузку. «При выходе на проектную мощность вклад Центра медицины «Семейного доктора» может составить до 30% совокупной выручки всей сети», – сообщила генеральный директор сети Юлия Графова.

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Осенью 2025 г. владельцем 75% акций АО «Семейный доктор» стала холдинговая компания «Европейского медицинского центра» (EMC) – МКПАО «Юнайтед медикал груп». Оставшиеся 25% принадлежат Графовой. В EMC ожидали, что в 2025 г. выручка сети составит 9,3 млрд руб., писали «Ведомости» в конце октября прошлого года. 

АО «Семейный доктор» было основано в 2001 г. Насчитывает 17 поликлиник, госпитальный центр, собственную лабораторию и более 10 специализированных центров компетенций. Клиники сети оказывают амбулаторную, хирургическую и экстренную помощь. Выручка «Семейного доктора» в 2024 г. составила 7,9 млрд руб. По итогам того же года в рейтинге крупнейших по объему выручки медицинских компаний Forbes сеть заняла 11-ю строчку.

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