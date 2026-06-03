У «Медскана» появился новый инвестор

Также медицинская группа провела допэмиссию привилегированных акций типа А, которые приобрел один из финансовых инвесторов, сообщил представитель «Медскана», не раскрывая конкретного покупателя. Один источник «Ведомостей» – топ-менеджер в одной из финансовых структур – знает, что совладельцем компании стал Газпромбанк. О том, что банк вел переговоры о приобретении доли в «Медскане» «Ведомости» писали в сентябре 2025 г.