У «Медскана» появился новый инвестор

У «Медскана» появился новый инвесторИм мог стать Газпромбанк, но «Росатом» сохранил значительную долю в компании
Госкорпорация «Росатом» снизила долю участия с 50 до 45% в дочернем медицинском холдинге «Медскан», который планирует IPO в сентябре 2026 г. Об этом говорится в презентации «Медскана» для инвесторов, с которой ознакомились «Ведомости». Представитель «Медскана» подтвердил снижение участия «Росатома» в группе, не уточнив конкретной доли, но подчеркнул, что госкорпорация «по-прежнему контролирует «Медскан»».
Также медицинская группа провела допэмиссию привилегированных акций типа А, которые приобрел один из финансовых инвесторов, сообщил представитель «Медскана», не раскрывая конкретного покупателя. Один источник «Ведомостей» – топ-менеджер в одной из финансовых структур – знает, что совладельцем компании стал Газпромбанк. О том, что банк вел переговоры о приобретении доли в «Медскане» «Ведомости» писали в сентябре 2025 г.