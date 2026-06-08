ФТС сообщила о рекордном грузопотоке на российско-азербайджанской границе

По данным ведомства, в автомобильном пункте пропуска Тагиркент – Казмаляр за сутки с 7 по 8 июня государственную границу пересекли 458 грузовых автомобилей. Это самый высокий показатель за всю историю работы пункта пропуска. Предыдущий рекорд был установлен в конце 2025 г. и составлял 417 грузовиков.