ФТС сообщила о рекордном грузопотоке на российско-азербайджанской границе
На российско-азербайджанской границе зафиксирован новый рекорд по объему грузовых перевозок. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России.
По данным ведомства, в автомобильном пункте пропуска Тагиркент – Казмаляр за сутки с 7 по 8 июня государственную границу пересекли 458 грузовых автомобилей. Это самый высокий показатель за всю историю работы пункта пропуска. Предыдущий рекорд был установлен в конце 2025 г. и составлял 417 грузовиков.
Новый максимум зафиксирован и на всем российско-азербайджанском участке границы. По состоянию на утро 8 июня через все действующие пункты пропуска проследовали почти 1400 грузовых транспортных средств, что стало абсолютным рекордом. Предыдущий наивысший показатель был зарегистрирован в 2024 г.
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях ПМЭФа заявил, что отношения России и Азербайджана вернулись к нормальному ритму, Москва принципиально настроена на поступательное развитие всего комплекса связей с Баку. «Они имеют очень хорошие перспективы по очень многим направлениям, по сути, по всем», – отметил дипломат.
Москва считает, что развитие российско-азербайджанских отношений отвечает коренным интересам народов двух стран, добавил он. Галузин также предложил перезапустить культурно-гуманитарное сотрудничество и запустить профессиональный диалог историков для «сверки и выработки позиций по прочтению нашего общего прошлого».