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Главная / Бизнес /

Медведев: число молодых бизнесменов превысило 2,5 млн

Ведомости

Количество молодых предпринимателей и самозанятых превысило отметку в 2,5 млн в 2025 г. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«В прошлом году число предпринимателей и самозанятых в возрасте до 25 лет составило свыше 2,5 млн человек», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Медведева, необходимы дополнительные стимулы для молодых предпринимателей, в том числе через систему грантов и программу «Студенческий стартап». Он добавил, что самозанятые сейчас получили такие же социальные гарантии, как и обычные сотрудники.

В конце мая премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что число субъектов малого бизнеса в России приблизилось к 7 млн, что стало самым большим значением за последние 10 лет. Премьер указал, что малый и средний бизнес остается одним из ключевых факторов развития регионов, сферы услуг и креативных индустрий.

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