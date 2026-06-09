Медведев: число молодых бизнесменов превысило 2,5 млн
Количество молодых предпринимателей и самозанятых превысило отметку в 2,5 млн в 2025 г. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«В прошлом году число предпринимателей и самозанятых в возрасте до 25 лет составило свыше 2,5 млн человек», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Медведева, необходимы дополнительные стимулы для молодых предпринимателей, в том числе через систему грантов и программу «Студенческий стартап». Он добавил, что самозанятые сейчас получили такие же социальные гарантии, как и обычные сотрудники.
В конце мая премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что число субъектов малого бизнеса в России приблизилось к 7 млн, что стало самым большим значением за последние 10 лет. Премьер указал, что малый и средний бизнес остается одним из ключевых факторов развития регионов, сферы услуг и креативных индустрий.