Спрос на зарубежные пятизвездочные отели вырос на 45%

Тренд на премиальный отдых наблюдается и на российских курортах: в 2026 г. спрос на пятизвездочные отели Адлера вырос на треть. В целом по стране семьи с детьми стали значительно чаще выбирать гостиницы уровня 4-5 звезд (рост с 44% в 2023 г. до более чем 60% в 2025-м). Турция остается лидером для семейного отдыха с долей 60% от всех бронирований в 2025 году. Кроме того, Россия занимает первое место по объему турпотока в Турцию: в прошлом году там побывало 4 млн россиян.