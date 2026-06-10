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Спрос на зарубежные пятизвездочные отели вырос на 45%

Ведомости

Аналитики сервиса Onlinetours Premium подвели итоги зарубежных поездок в мае. Количество туров в пятизвездочные отели выросло на 45% по сравнению с прошлым годом. Средний чек увеличился на 6% до 281 000 руб.

Во Вьетнаме количество бронирований пятизвездочных отелей выросло в 7,5 раза, а доля в структуре спроса на люксовые поездки достигла 7%, обогнав Таиланд. Средний чек во Вьетнаме снизился на 11% до 247 000 руб. за счет расширения полетной программы.

Помимо роста популярности Вьетнама, который по итогам 2025 г. показал рекордный рост турпотока из России в 200%, фиксируется и заметное увеличение интереса к Турции и Египту. Количество бронирований пятизвездочных отелей в Турции увеличилось на 14% при среднем чеке в 212 000 руб. (доля рынка – 38%). Спрос на пятизвездочные отели в Египте вырос более чем вдвое (+114%) при среднем чеке 217 000 руб. (доля рынка – 19%). При этом бронирования четырехзвездочных отелей в этих странах сократились на 8% и 20% соответственно, а спрос на пятизвездочные отели в Таиланде упал на 30%.

Тренд на премиальный отдых наблюдается и на российских курортах: в 2026 г. спрос на пятизвездочные отели Адлера вырос на треть. В целом по стране семьи с детьми стали значительно чаще выбирать гостиницы уровня 4-5 звезд (рост с 44% в 2023 г. до более чем 60% в 2025-м). Турция остается лидером для семейного отдыха с долей 60% от всех бронирований в 2025 году. Кроме того, Россия занимает первое место по объему турпотока в Турцию: в прошлом году там побывало 4 млн россиян.

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