Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VTBR74,55-0,29%CNY Бирж.10,611+0,33%IMOEX2 505,31-0,69%RTSI1 100,25-0,69%RGBI118,37-0,01%RGBITR781,97+0,03%
Главная / Бизнес /

Госдума приняла поправки в закон о бизнес-омбудсмене

Новым уполномоченным по правам предпринимателей станет глава РСПП Шохин
Ведомости

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки в законопроект об уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей, сообщили представители нижней палаты.

В документе уточняется определение должности уполномоченного. Он должен осуществлять свою деятельность в целях государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. Закон также предусматривает, что финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности уполномоченного будет проходить через автономную некоммерческую организацию, одним из учредителей которой является РФ.

Уполномоченный по правам предпринимателей будет занимать пост председателя наблюдательного совета в организации, которую определит президент РФ.

Поправки в закон об уполномоченном по защите прав предпринимателей были внесены в Госдуму 3 июня. Их авторами стали председатель нижней палаты Вячеслав Володин, его первый заместитель Александр Жуков, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев и председатель комитета Госдумы по экономполитике Максим Топилин.

Из закона предлагалось убрать формулировку о том, что бизнес-омбудсмен и его аппарат являются госорганом с правом образования юрлица. Также убирается формулировка о том, что уполномоченный не может руководствоваться решениями партии или общественного объединения, в котором он состоит, а также что он не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью.

26 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что новым бизнес-омбудсменом станет глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь