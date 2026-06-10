Госдума приняла поправки в закон о бизнес-омбудсмене

Госдума приняла поправки в закон о бизнес-омбудсменеНовым уполномоченным по правам предпринимателей станет глава РСПП Шохин
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки в законопроект об уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей, сообщили представители нижней палаты.
В документе уточняется определение должности уполномоченного. Он должен осуществлять свою деятельность в целях государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. Закон также предусматривает, что финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности уполномоченного будет проходить через автономную некоммерческую организацию, одним из учредителей которой является РФ.
Уполномоченный по правам предпринимателей будет занимать пост председателя наблюдательного совета в организации, которую определит президент РФ.
Поправки в закон об уполномоченном по защите прав предпринимателей были внесены в Госдуму 3 июня. Их авторами стали председатель нижней палаты Вячеслав Володин, его первый заместитель Александр Жуков, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев и председатель комитета Госдумы по экономполитике Максим Топилин.
Из закона предлагалось убрать формулировку о том, что бизнес-омбудсмен и его аппарат являются госорганом с правом образования юрлица. Также убирается формулировка о том, что уполномоченный не может руководствоваться решениями партии или общественного объединения, в котором он состоит, а также что он не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью.
26 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что новым бизнес-омбудсменом станет глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.