Госдума приняла поправки в закон о бизнес-омбудсмене

Из закона предлагалось убрать формулировку о том, что бизнес-омбудсмен и его аппарат являются госорганом с правом образования юрлица. Также убирается формулировка о том, что уполномоченный не может руководствоваться решениями партии или общественного объединения, в котором он состоит, а также что он не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью.