«Займер» купил 50% оператора платежной системы «Бэст»

В мае группа «Займер» раскрыла финансовые результаты по МСФО за I квартал и объявила о рекомендации совета директоров выплатить дивиденды в размере 100% чистой прибыли за отчетный период. На выплаты акционерам предлагается направить 436 млн руб.