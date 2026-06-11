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Главная / Бизнес /

«Займер» купил 50% оператора платежной системы «Бэст»

Ведомости

Группа «Займер» приобрела 50%-ную долю оператора платежной системы «Бэст» за 587 млн руб., сообщила компания. Такое соглашение было подписано с Fusion Factor Fintech (FFF).

«Стороны намерены развивать проект на паритетной основе, объединяя инвестиционные, банковские и технологические компетенции своих ключевых активов», – говорится в пресс-релизе группы.

Как отметила компания, «Бэст» имеет статус национально значимой платежной системы ЦБ РФ. Для «Займера» такое вложение означает возможность запустить переводы и займы для иностранных граждан.

В мае группа «Займер» раскрыла финансовые результаты по МСФО за I квартал и объявила о рекомендации совета директоров выплатить дивиденды в размере 100% чистой прибыли за отчетный период. На выплаты акционерам предлагается направить 436 млн руб.

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