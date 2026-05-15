«Займер» направит на дивиденды всю квартальную прибыль

Годовое собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос дивидендов, назначено на 19 июня 2026 г. В случае одобрения дата закрытия реестра акционеров установлена на 30 июня, а сами выплаты могут состояться в начале июля. Генеральный директор ПАО МКК «Займер» Роман Макаров заявил, что группа сохраняет нулевую долговую нагрузку и более 3 млрд руб. денежных средств на балансе, что обеспечивает компании «финансовую гибкость для выплаты дивидендов и развития новых направлений бизнеса».