«Займер» направит на дивиденды всю квартальную прибыль
По их данным, чистая прибыль группы в январе – марте составила 436,6 млн руб. В компании отметили, что основное влияние на снижение консолидированного финансового результата оказал плановый убыток банка КИБ «Евроальянс», который находится на стадии развития. При этом прибыль основного бизнеса без учета банка достигла 651 млн руб. Комиссионные доходы группы за год увеличились на 81%. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды из расчета 4,36 руб. на одну акцию.
Годовое собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос дивидендов, назначено на 19 июня 2026 г. В случае одобрения дата закрытия реестра акционеров установлена на 30 июня, а сами выплаты могут состояться в начале июля. Генеральный директор ПАО МКК «Займер» Роман Макаров заявил, что группа сохраняет нулевую долговую нагрузку и более 3 млрд руб. денежных средств на балансе, что обеспечивает компании «финансовую гибкость для выплаты дивидендов и развития новых направлений бизнеса».
В компании также подчеркнули, что развитие банка «Евроальянс» рассматривается как часть долгосрочной стратегии диверсификации бизнеса. По словам Макарова, группа формирует инфраструктуру для новых направлений, включая транзакционные сервисы, которые в перспективе должны дополнить микрофинансовый бизнес и повысить устойчивость финансовой модели.
12 мая СД «Займера» рекомендовал направить на выплату дивидендов за IV квартал 2025 г. 100% чистой прибыли. Размер рекомендованных дивидендов составит 11,1 руб. на одну акцию. По итогам 2025 г. компания получила чистую прибыль в размере 4 млрд 347 млн руб., что на 11% превышает показатель 2024 г.