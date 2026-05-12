СД «Займера» рекомендовал дивиденды 11,1 рубля на акцию за IV квартал
Совет директоров ПАО МКК «Займер» рекомендовал направить на выплату дивидендов за IV квартал 2025 г. 100% чистой прибыли. Об этом «Ведомостям» сообщили в компании.
Размер рекомендованных дивидендов составит 11,1 руб. на одну акцию. Гендиректор «Займера» Роман Макаров заявил, что возможность направить всю квартальную прибыль стала возможной благодаря высокой рентабельности бизнеса, способности генерировать капитал и отсутствию долговой нагрузки.
По итогам 2025 г. компания получила чистую прибыль в размере 4 млрд 347 млн руб., что на 11% превышает показатель 2024 г.
За первые три квартала 2025 г. акционерам уже выплатили 1 млрд 619 млн руб., или 16,19 руб. на акцию. Таким образом, в случае утверждения рекомендации на годовом собрании акционеров суммарные дивиденды за 2025 г. могут составить 2 млрд 729 млн руб., или 27,29 руб. на акцию. По цене закрытия торгов 12 мая 2026 г. это соответствует дивидендной доходности более 19%.
Совет директоров «Займера» также назначил годовое общее собрание акционеров на 17 июня 2026 г. Оно пройдет в форме очного голосования. Дата определения лиц, имеющих право на участие в собрании, установлена на 24 мая 2026 г.
Если акционеры одобрят дивиденды, реестр на получение выплат закроется 28 июня. В этом случае дивиденды могут быть перечислены в июле 2026 г.
17 апреля сообщалось, что объем выдач займов МКК «Займер» по итогам I квартала 2026 г. снизился на 8,1% по сравнению с предыдущим кварталом – до 11,2 млрд руб. Такую динамику объясняли сезонным фактором и адаптацией бизнес-модели к регуляторным изменениям.