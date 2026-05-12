СД «Займера» рекомендовал дивиденды 11,1 рубля на акцию за IV квартал

За первые три квартала 2025 г. акционерам уже выплатили 1 млрд 619 млн руб., или 16,19 руб. на акцию. Таким образом, в случае утверждения рекомендации на годовом собрании акционеров суммарные дивиденды за 2025 г. могут составить 2 млрд 729 млн руб., или 27,29 руб. на акцию. По цене закрытия торгов 12 мая 2026 г. это соответствует дивидендной доходности более 19%.