«Займер» снизил выдачу займов в I квартале на 8,1%
Выдачи новым клиентам микрокредитной компании сократились на 10% и составили 1,05 млрд руб. Объем выдач повторным клиентам упал на 7,9% до 10,2 млрд руб.
20 января «Займер» опубликовал результаты за IV квартал 2025 г. и весь прошлый год. Общий объем выдач займов за квартал снизился на 18,4% по сравнению с годом ранее до 12,2 млрд руб. За год показатель сохранился на уровне 2024 г. и составил 55,3 млрд руб. Объем займов новым клиентам за квартал упал на 21,1% до 1,2 млрд руб. За год показатель вырос на 5,6% и достиг 5,3 млрд руб.
25 марта МКК представила финансовые показатели 2025 г. Чистая прибыль группы в прошлом году увеличилась на 11% год к году до 4,3 млрд руб. Процентные доходы возросли на 10% и достигли 20,5 млрд руб., комиссионные – выросли в 4,5 раза и составили 2,4 млрд.