«Займер» снизил выдачу займов в I квартале на 8,1%

20 января «Займер» опубликовал результаты за IV квартал 2025 г. и весь прошлый год. Общий объем выдач займов за квартал снизился на 18,4% по сравнению с годом ранее до 12,2 млрд руб. За год показатель сохранился на уровне 2024 г. и составил 55,3 млрд руб. Объем займов новым клиентам за квартал упал на 21,1% до 1,2 млрд руб. За год показатель вырос на 5,6% и достиг 5,3 млрд руб.