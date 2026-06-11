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Портфель заказов BrahMos превысил $5 млрд

Ведомости

Портфель заказов российско-индийской компании BrahMos превысил 5 млрд долларов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на содиректора предприятия Александра Максичева.

«На данный момент портфель заказов компании BrahMos составляет более 5 миллиардов долларов. За последние два года он увеличился на миллиард, и положительная динамика продолжается», – сказал Максичев.

BrahMos Aerospace – совместное предприятие, созданное в 1998 году. Оно производит сверхзвуковые крылатые ракеты для запуска с подводных лодок, кораблей, самолётов и наземных платформ. Российскую сторону представляет «НПО Машиностроения».

В мае 2026 года Индия завершила сделку по продаже Вьетнаму крылатых ракет BrahMos на сумму около $700 млн. Нью-Дели также находится на финальной стадии переговоров о поставке этих ракет Индонезии. В апреле вступило в силу межгосударственное соглашение между Россией и Индией, которое позволяет направлять на территорию друг друга до 3000 военнослужащих, 10 самолетов и 5 кораблей.

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