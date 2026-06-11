Портфель заказов BrahMos превысил $5 млрд

В мае 2026 года Индия завершила сделку по продаже Вьетнаму крылатых ракет BrahMos на сумму около $700 млн. Нью-Дели также находится на финальной стадии переговоров о поставке этих ракет Индонезии. В апреле вступило в силу межгосударственное соглашение между Россией и Индией, которое позволяет направлять на территорию друг друга до 3000 военнослужащих, 10 самолетов и 5 кораблей.