Титов: Китай увеличил экспорт качественных лекарств в Россию
Китай наращивает поставки в Россию сертифицированной лекарственной продукции. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель российской части Российно-китайского комитета дружбы, мира и развития, спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
Титов сообщил, что происходит наращивание поставок только сертифицированной продукции. Китай не может поставить ни одной таблетки в Россию без соответствующего разрешения Министерства здравоохранения. Он отметил, что процесс сертификации и адаптации занимает годы и является очень непростым.
Спецпредставитель президента также пояснил, что биологически активные добавки в России также требуют определенной разрешительной системы. По его словам, Россия поставляет в Китай больше БАДов, чем Китай в Россию, поскольку китайские потребители очень любят российские травы и иван-чай. Титов добавил, что российские продукты считаются органическими и чистыми,. Он подчеркнул, что российские пищевые продукты очень популярны в Китае, и магазинов с российской продукцией становится все больше, поэтому поставки идут не в одну сторону.
По словам Титова, все БАДы и тем более фармацевтические препараты поставляются только после согласования и строго в соответствии с российским законодательством о сертификации продукции.
Титов добавил, что проблемы могут возникать лишь в случае, когда сертифицированная продукция поставляется не в соответствии с апробированным стандартом качества, но это, по его выражению, «малые вопросы», связанные с нарушением закона. Титов признал, что такое, к сожалению, случается и в России с местными производителями и поставщиками. О подобных нарушениях со стороны Китая он пока ничего не слышал. Он допустил, что теоретически это возможно, но с такими нарушениями борются правоохранительные органы.
На Петербургском международном экономическом форуме «БратскХимСинтез» (входит в «Фармасинтез») и китайская «Чжэцзян Хэнкан Фармасьютикал» подписали соглашение о создании совместного предприятия для разработки фармсубстанций. Инвестиции превысят 2 млрд руб. Первый производственный комплекс планируется разместить в Братске Иркутской области.
За счет реформы китайской фармпромышленности доля выпускаемых в Народной Республике препаратов в денежном выражении выросла с 35% в 2008 г. до 60% в 2024 г.
Развитие фармотрасли Китая стало частью реформы здравоохранения, инициированной в 2009 г. Основой преобразований стал документ Госсовета «Мнения о реформе системы здравоохранения и медобслуживания». В нем правительство призвало унифицировать стандарты производства и оборота лекарств, контролировать рынок и регистрацию, стимулировать инновации и модернизировать фармпромышленность.
Совокупная выручка крупнейших производителей лекарств, а также медицинских материалов, изделий и оборудования на российском рынке превысила в 2025 г. 3,5 трлн руб.