Титов: Китай увеличил экспорт качественных лекарств в Россию

Титов добавил, что проблемы могут возникать лишь в случае, когда сертифицированная продукция поставляется не в соответствии с апробированным стандартом качества, но это, по его выражению, «малые вопросы», связанные с нарушением закона. Титов признал, что такое, к сожалению, случается и в России с местными производителями и поставщиками. О подобных нарушениях со стороны Китая он пока ничего не слышал. Он допустил, что теоретически это возможно, но с такими нарушениями борются правоохранительные органы.