В Fesco опровергли переговоры с Wildberries о вхождении в состав предприятий
«Fesco имеет договорные отношения с Wildberries и является одним из ключевых контейнерных перевозчиков импортных грузов в Россию», – отметили в группе.
До этого РБК со ссылкой на два источника, знакомых с инициативой RWB, сообщал, что Wildberries и Russ рассматривает возможность присоединиться к проекту РЖД и Fesco по созданию Национальной логистической платформы. Предполагается, что через нее в будущем будут регистрироваться все грузовые потоки в России.
28 мая сообщалось о деталях сделки ВТБ с RWB. Первый заместитель председателя банка Дмитрий Пьянов сообщал, что кредитная организация приобретает миноритарную долю во всех финтех-активах группы, включая ранее объявленные 5% в «Вайлдберриз банке», а также в других цифровых и околофинансовых проектах экосистемы.