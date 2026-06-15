В Fesco опровергли переговоры с Wildberries о вхождении в состав предприятий

До этого РБК со ссылкой на два источника, знакомых с инициативой RWB, сообщал, что Wildberries и Russ рассматривает возможность присоединиться к проекту РЖД и Fesco по созданию Национальной логистической платформы. Предполагается, что через нее в будущем будут регистрироваться все грузовые потоки в России.