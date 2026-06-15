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В Fesco опровергли переговоры с Wildberries о вхождении в состав предприятий

Ведомости

Транспортная группа Fesco сейчас не ведет переговоров с объединенной компанией Wildberries и Russ (RWB) о вхождении в состав совместных предприятий. Об этом ТАСС сообщили в компании.

«Fesco имеет договорные отношения с Wildberries и является одним из ключевых контейнерных перевозчиков импортных грузов в Россию», – отметили в группе.

До этого РБК со ссылкой на два источника, знакомых с инициативой RWB, сообщал, что Wildberries и Russ рассматривает возможность присоединиться к проекту РЖД и Fesco по созданию Национальной логистической платформы. Предполагается, что через нее в будущем будут регистрироваться все грузовые потоки в России.

28 мая сообщалось о деталях сделки ВТБ с RWB. Первый заместитель председателя банка Дмитрий Пьянов сообщал, что кредитная организация приобретает миноритарную долю во всех финтех-активах группы, включая ранее объявленные 5% в «Вайлдберриз банке», а также в других цифровых и околофинансовых проектах экосистемы.

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