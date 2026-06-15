РЖД приостановила продажу билетов на часть сентябрьских поездов с юга России

Например, при поиске билетов из Сочи в Москву после 8 сентября приложение пишет «на указанную дату варианты не найдены». В РЖД пояснили, что в связи с ремонтом инфраструктуры будут скорректированы графики движения и маршруты части составов, поэтому продажу билетов на них временно остановили. В компании уточнили, что корректировки коснутся в том числе отдельных поездов, отправляющихся с курортов Черноморского побережья и из Кавказских Минеральных Вод.