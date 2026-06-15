РЖД приостановила продажу билетов на часть сентябрьских поездов с юга России
Например, при поиске билетов из Сочи в Москву после 8 сентября приложение пишет «на указанную дату варианты не найдены». В РЖД пояснили, что в связи с ремонтом инфраструктуры будут скорректированы графики движения и маршруты части составов, поэтому продажу билетов на них временно остановили. В компании уточнили, что корректировки коснутся в том числе отдельных поездов, отправляющихся с курортов Черноморского побережья и из Кавказских Минеральных Вод.
«Ожидается, что в самое ближайшее время, после завершения корректировки графика, продажи билетов начнут открываться», – пояснили в компании.
РЖД также рекомендовала пассажирам подключить уведомления в мобильном приложении, чтобы оперативно получать информацию о старте продаж на интересующие составы.
9 июня Госдума приняла закон о штрафах за перепродажу железнодорожных билетов. Для граждан размер взыскания составит до 10 000 руб., для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – от 400 000 до 500 000 руб.