Госдума ввела штрафы для перекупщиков билетов на поезда
Перекупщиков билетов на поезда будут штрафовать на сумму до 500 000 руб. Законопроект об этом в третьем чтении приняла Госдума, следует из электронной базы.
Штрафы для граждан составят до 10 000 руб., для ИП и юрлиц – от 400 000 до 500 000 руб.
Согласно пояснительной записке, действия перекупщиков причиняют материальный ущерб пассажирам в части возникновения дополнительных расходов на приобретение билетов. Их действия приводят к искусственному дефициту мест в поездах дальнего следования, считают депутаты Андрей Луговой и Сергей Леонов.
В июле 2025 г. заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников рассказал, что компания борется с перекупщиками билетов на поезда с помощью IT-решений. Перекупщики предлагают помощь в оформлении билета и оформляют его на себя, а поздно ночью возвращают его и выкупают на паспортные данные, которые им передали.
Колесников рассказал, что проблема решилась после того, как РЖД изменила алгоритм и билеты стали возвращаться в продажу не сразу, а через два часа или под утро.