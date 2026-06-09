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Главная / Общество /

Госдума ввела штрафы для перекупщиков билетов на поезда

Ведомости

Перекупщиков билетов на поезда будут штрафовать на сумму до 500 000 руб. Законопроект об этом в третьем чтении приняла Госдума, следует из электронной базы.

Штрафы для граждан составят до 10 000 руб., для ИП и юрлиц – от 400 000 до 500 000 руб.

Согласно пояснительной записке, действия перекупщиков причиняют материальный ущерб пассажирам в части возникновения дополнительных расходов на приобретение билетов. Их действия приводят к искусственному дефициту мест в поездах дальнего следования, считают депутаты Андрей Луговой и Сергей Леонов.

В июле 2025 г. заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников рассказал, что компания борется с перекупщиками билетов на поезда с помощью IT-решений. Перекупщики предлагают помощь в оформлении билета и оформляют его на себя, а поздно ночью возвращают его и выкупают на паспортные данные, которые им передали.

Колесников рассказал, что проблема решилась после того, как РЖД изменила алгоритм и билеты стали возвращаться в продажу не сразу, а через два часа или под утро.

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