Госдума ввела штрафы для перекупщиков билетов на поезда

В июле 2025 г. заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников рассказал, что компания борется с перекупщиками билетов на поезда с помощью IT-решений. Перекупщики предлагают помощь в оформлении билета и оформляют его на себя, а поздно ночью возвращают его и выкупают на паспортные данные, которые им передали.