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РЖД борется с перекупщиками билетов на поезда с помощью IT-решений

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РЖД противодействует перекупщикам билетов с помощью IT-решений. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил заместитель гендиректора компании Иван Колесников.

Он пояснил, что перекупщики предлагают помощь в оформлении билета через сервис «Авито». Они оформляют его на себя, а поздно ночью возвращают его и выкупают на паспортные данные, которые им передали. После того как РЖД изменила алгоритм и билеты стали возвращаться в продажу не сразу, а через два часа или под утро, вопрос решился сам собой, рассказал Колесников.

Он отметил, что РЖД в прошлом году фиксировала значительный объем билетов, которые выкупались специально составленными программами. Боты формировали массовые запросы на отдельные направления, пояснил Колесников.

Замгендиректора рассказал, что в первую очередь выкупаются билеты на поезд № 102 «Премиум» и двухэтажный поезд № 104 в Адлер, № 20 «Тихий Дон» и № 30 «Премиум» в Ростов-на-Дону или отдельные нумерации в сторону Анапы и Новороссийска.

12 июня сайт и мобильное приложение РЖД стали мишенью для DDoS-атаки. Это привело к сбоям в их работе на протяжении дня.

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