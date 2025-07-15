РЖД борется с перекупщиками билетов на поезда с помощью IT-решений
Он пояснил, что перекупщики предлагают помощь в оформлении билета через сервис «Авито». Они оформляют его на себя, а поздно ночью возвращают его и выкупают на паспортные данные, которые им передали. После того как РЖД изменила алгоритм и билеты стали возвращаться в продажу не сразу, а через два часа или под утро, вопрос решился сам собой, рассказал Колесников.
Он отметил, что РЖД в прошлом году фиксировала значительный объем билетов, которые выкупались специально составленными программами. Боты формировали массовые запросы на отдельные направления, пояснил Колесников.
Замгендиректора рассказал, что в первую очередь выкупаются билеты на поезд № 102 «Премиум» и двухэтажный поезд № 104 в Адлер, № 20 «Тихий Дон» и № 30 «Премиум» в Ростов-на-Дону или отдельные нумерации в сторону Анапы и Новороссийска.
12 июня сайт и мобильное приложение РЖД стали мишенью для DDoS-атаки. Это привело к сбоям в их работе на протяжении дня.