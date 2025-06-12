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Сайт и приложение РЖД снова подверглись DDoS-атаке

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Сайт и мобильное приложение РЖД вновь стали мишенью для DDoS-атаки. Это может привести к сбоям в их работе на протяжении дня. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

«Наши специалисты стараются нормализовать работу сайта и приложения», – говорится в сообщении.

Кассы же на станциях и вокзалах продолжают работать штатно. Там можно купить билеты в обычном режиме.

Утром 6 июня сайт и приложение РЖД уже подвергались мощной DDoS-атаке. В результате пользователи некоторое время не могли купить билеты на поезда через онлайн-ресурсы компании. Это был не первый такой случай: аналогичная атака произошла 1 апреля.

По данным Роскомнадзора, атака на РЖД 6 июня шла через серверы, расположенные в Индонезии, США, Колумбии, Китае и Бразилии. Мощность атаки достигала 6 Гбит/с, а скорость составила 2,46 млн пакетов в секунду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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