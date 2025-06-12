Сайт и приложение РЖД снова подверглись DDoS-атаке
«Наши специалисты стараются нормализовать работу сайта и приложения», – говорится в сообщении.
Кассы же на станциях и вокзалах продолжают работать штатно. Там можно купить билеты в обычном режиме.
Утром 6 июня сайт и приложение РЖД уже подвергались мощной DDoS-атаке. В результате пользователи некоторое время не могли купить билеты на поезда через онлайн-ресурсы компании. Это был не первый такой случай: аналогичная атака произошла 1 апреля.
По данным Роскомнадзора, атака на РЖД 6 июня шла через серверы, расположенные в Индонезии, США, Колумбии, Китае и Бразилии. Мощность атаки достигала 6 Гбит/с, а скорость составила 2,46 млн пакетов в секунду.