Сайт и приложение РЖД снова подверглись DDoS-атаке

Утром 6 июня сайт и приложение РЖД уже подвергались мощной DDoS-атаке. В результате пользователи некоторое время не могли купить билеты на поезда через онлайн-ресурсы компании. Это был не первый такой случай: аналогичная атака произошла 1 апреля.