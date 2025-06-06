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Продажа билетов РЖД через сайт и приложение возобновлена после DDoS-атаки

Ведомости

Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена после масштабной DdoS-атаки. Об этом сообщили в компании.

«В связи с продолжающимися атаками и повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании еще могут наблюдаться отдельные затруднения», – пояснили в РЖД.

Специалисты компании совместно с партнерскими организациями продолжают работу над обеспечением бесперебойного доступа к интернет-сервисам.

Утром 6 июня стало известно, что сайт и мобильное приложение РЖД подверглись мощной DDoS-атаке, из-за которой пользователи не могли купить билеты на поезда через онлайн-ресурсы. В то же время кассы на вокзалах и станциях продолжали функционировать в штатном режиме.

Это не первый случай: аналогичная атака произошла 1 апреля, когда сайт и приложение также были недоступны для пользователей в течение некоторого времени.

19 мая замминистра юстиции РФ Вадим Федоров предложил криминализировать неправомерное воздействие на компьютерную информацию посредством DDoS-атак. На данный момент уголовная ответственность предусмотрена только за два типа преступлений в цифровой сфере. Это неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации и создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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