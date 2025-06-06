Продажа билетов РЖД через сайт и приложение возобновлена после DDoS-атаки

Утром 6 июня стало известно, что сайт и мобильное приложение РЖД подверглись мощной DDoS-атаке, из-за которой пользователи не могли купить билеты на поезда через онлайн-ресурсы. В то же время кассы на вокзалах и станциях продолжали функционировать в штатном режиме.