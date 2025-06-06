Продажа билетов РЖД через сайт и приложение возобновлена после DDoS-атаки
«В связи с продолжающимися атаками и повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании еще могут наблюдаться отдельные затруднения», – пояснили в РЖД.
Специалисты компании совместно с партнерскими организациями продолжают работу над обеспечением бесперебойного доступа к интернет-сервисам.
Утром 6 июня стало известно, что сайт и мобильное приложение РЖД подверглись мощной DDoS-атаке, из-за которой пользователи не могли купить билеты на поезда через онлайн-ресурсы. В то же время кассы на вокзалах и станциях продолжали функционировать в штатном режиме.
Это не первый случай: аналогичная атака произошла 1 апреля, когда сайт и приложение также были недоступны для пользователей в течение некоторого времени.
19 мая замминистра юстиции РФ Вадим Федоров предложил криминализировать неправомерное воздействие на компьютерную информацию посредством DDoS-атак. На данный момент уголовная ответственность предусмотрена только за два типа преступлений в цифровой сфере. Это неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации и создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ.