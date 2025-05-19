Минюст предлагает расширить уголовную ответственность за DDoS-атаки

Уголовный кодекс под неправомерным доступом к компьютерной информации понимает получение или использование такой информации без согласия ее обладателя лицом, не наделенным необходимыми для этого полномочиями, пояснил «Ведомостям» управляющий партнер Key Consulting Group Вадим Егулемов. При этом, по словам адвоката, в объективную сторону как указанной статьи 272 УК РФ, так и статьи 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) входит такое последствие, как блокирование информации, под которым подразумевается воздействие на саму информацию, средства доступа к ней или источник ее хранения, в результате которого становится невозможным в течение определенного времени или постоянно надлежащее ее использование, осуществление операций над информацией полностью или в требуемом режиме.