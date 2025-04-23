В Минцифры заявили о рисках в региональных системах с ИИ

«У нас в стране где-то порядка 500 региональных информационных систем, где есть искусственный интеллект. Построены они в разное время и разными разработчиками. По имеющейся у нас информации, в большинстве случаев никаких доверенных технологий информационной безопасности не применялось. Потенциально эти системы могут нести риск, в том числе существенный», – сообщил Шойтов на форуме по инфобезопасности в Тюмени.