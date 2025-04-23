В Минцифры заявили о рисках в региональных системах с ИИ
В большинстве систем с использованием искусственного интеллекта (ИИ), которые внедряют российские регионы, нет доверенных технологий информационной безопасности. Об этом заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов.
«У нас в стране где-то порядка 500 региональных информационных систем, где есть искусственный интеллект. Построены они в разное время и разными разработчиками. По имеющейся у нас информации, в большинстве случаев никаких доверенных технологий информационной безопасности не применялось. Потенциально эти системы могут нести риск, в том числе существенный», – сообщил Шойтов на форуме по инфобезопасности в Тюмени.
Сейчас министерство работает над заключением соглашений с тремя субъектами РФ по тестированию их систем ИИ. По итогам будут разработаны предложения о мерах по информационной безопасности, сказал Шойтов.
В прошлом году белые хакеры обнаружили более 6000 уязвимостей в различных системах российских компаний и госучреждений. В том числе они были найдены через платформы Standoff Bug Bounty (Positive Technologies) и BI.Zone Bug Bounty, сообщали «Ведомостям» представители обеих компаний. Госсектор стал рекордсменом по числу отчетов о критически опасных уязвимостях: критической была каждая пятая уязвимость, выявленная в госсистемах.
В целом число DDoS-атак на российские компании в 2024 г. выросло на 53%, следует из отчета российской компании в сфере кибербезопасности Curator. Самое длительное нападение продолжалось более 463 часов.