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В Минцифры заявили о рисках в региональных системах с ИИ

Ведомости

В большинстве систем с использованием искусственного интеллекта (ИИ), которые внедряют российские регионы, нет доверенных технологий информационной безопасности. Об этом заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов.

«У нас в стране где-то порядка 500 региональных информационных систем, где есть искусственный интеллект. Построены они в разное время и разными разработчиками. По имеющейся у нас информации, в большинстве случаев никаких доверенных технологий информационной безопасности не применялось. Потенциально эти системы могут нести риск, в том числе существенный», – сообщил Шойтов на форуме по инфобезопасности в Тюмени.

Сейчас министерство работает над заключением соглашений с тремя субъектами РФ по тестированию их систем ИИ. По итогам будут разработаны предложения о мерах по информационной безопасности, сказал Шойтов.

В прошлом году белые хакеры обнаружили более 6000 уязвимостей в различных системах российских компаний и госучреждений. В том числе они были найдены через платформы Standoff Bug Bounty (Positive Technologies) и BI.Zone Bug Bounty, сообщали «Ведомостям» представители обеих компаний. Госсектор стал рекордсменом по числу отчетов о критически опасных уязвимостях: критической была каждая пятая уязвимость, выявленная в госсистемах.

В целом число DDoS-атак на российские компании в 2024 г. выросло на 53%, следует из отчета российской компании в сфере кибербезопасности Curator. Самое длительное нападение продолжалось более 463 часов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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