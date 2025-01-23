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Число DDoS-атак на российские компании в 2024 году выросло в 1,5 раза

Самое длительное нападение продолжалось более 463 часов
Мария Арялина
Владимир Трефилов / РИА Новости
Владимир Трефилов / РИА Новости

Количество DDoS-атак на российские компании в 2024 г. выросло на 53% год к году, говорится в отчете российской компании в сфере кибербезопасности Curator (ранее – Qrator Labs) за 2024 г. (документ есть в распоряжении «Ведомостей»). Абсолютных показателей компания не приводит. О среднем количестве атак, приходящихся на одну компанию, можно судить исходя из статистики Red Security (ранее – МТС RED). По оценке компании, за весь 2024 год на 200 клиентов пришлось 68 500 DDoS-атак. Следовательно, в 2024 г. на одну российскую компанию в среднем пришлось около 340 атак.

По данным специалистов RED Security, в течение года среди отраслей лидерами по числу направленных на них DDoS-атак были IT и телеком, промышленность и финансы. Но к концу IV квартала число подобных инцидентов в этих отраслях снизилось, в то время как число атак на организации сферы услуг выросло в 2,9 раза, а на отрасль медицины – в 2,1 раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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