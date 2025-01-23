Число DDoS-атак на российские компании в 2024 году выросло в 1,5 раза

Число DDoS-атак на российские компании в 2024 году выросло в 1,5 разаСамое длительное нападение продолжалось более 463 часов
Количество DDoS-атак на российские компании в 2024 г. выросло на 53% год к году, говорится в отчете российской компании в сфере кибербезопасности Curator (ранее – Qrator Labs) за 2024 г. (документ есть в распоряжении «Ведомостей»). Абсолютных показателей компания не приводит. О среднем количестве атак, приходящихся на одну компанию, можно судить исходя из статистики Red Security (ранее – МТС RED). По оценке компании, за весь 2024 год на 200 клиентов пришлось 68 500 DDoS-атак. Следовательно, в 2024 г. на одну российскую компанию в среднем пришлось около 340 атак.
По данным специалистов RED Security, в течение года среди отраслей лидерами по числу направленных на них DDoS-атак были IT и телеком, промышленность и финансы. Но к концу IV квартала число подобных инцидентов в этих отраслях снизилось, в то время как число атак на организации сферы услуг выросло в 2,9 раза, а на отрасль медицины – в 2,1 раза.