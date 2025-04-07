Почти половина компаний в России не использует даже базовых средств киберзащиты

Каждая вторая (49%) российская компания из среднего и крупного бизнеса не использует базовые антивирусные программы и средства резервного копирования данных. К таким выводам пришли аналитики интегратора IT-решений «Обит», проведя опрос среди 150 руководителей IT-направлений. Опрос затрагивал как средние (выручка от 2 млрд руб. в год), так и крупные (от 10 млрд руб. в год) компании в сферах производства, транспорта, гостинично-ресторанного бизнеса и телекоммуникаций. Реже всего средства кибербезопасности используют производственные компании, дистрибуторы и девелоперы, уточнил представитель «Обит».