Почти половина компаний в России не использует даже базовых средств киберзащиты

Почти половина компаний в России не использует даже базовых средств киберзащитыЭксперты считают, что основной проблемой является недостаточная осведомленность компаний о рисках
Каждая вторая (49%) российская компания из среднего и крупного бизнеса не использует базовые антивирусные программы и средства резервного копирования данных. К таким выводам пришли аналитики интегратора IT-решений «Обит», проведя опрос среди 150 руководителей IT-направлений. Опрос затрагивал как средние (выручка от 2 млрд руб. в год), так и крупные (от 10 млрд руб. в год) компании в сферах производства, транспорта, гостинично-ресторанного бизнеса и телекоммуникаций. Реже всего средства кибербезопасности используют производственные компании, дистрибуторы и девелоперы, уточнил представитель «Обит».
Продвинутые методы защиты – мониторинг и регулярный аудит – проводят только 33% и 26% компаний соответственно. Наиболее популярным способом защиты, подсчитали эксперты интегратора, стали сегментация сети и минимизация прав доступа, ими пользуется 60% рынка. При этом только 37% опрошенных компаний обучают сотрудников по вопросам безопасности, следует из исследования интегратора.