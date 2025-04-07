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Почти половина компаний в России не использует даже базовых средств киберзащиты

Эксперты считают, что основной проблемой является недостаточная осведомленность компаний о рисках
Ника Сизова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Каждая вторая (49%) российская компания из среднего и крупного бизнеса не использует базовые антивирусные программы и средства резервного копирования данных. К таким выводам пришли аналитики интегратора IT-решений «Обит», проведя опрос среди 150 руководителей IT-направлений. Опрос затрагивал как средние (выручка от 2 млрд руб. в год), так и крупные (от 10 млрд руб. в год) компании в сферах производства, транспорта, гостинично-ресторанного бизнеса и телекоммуникаций. Реже всего средства кибербезопасности используют производственные компании, дистрибуторы и девелоперы, уточнил представитель «Обит».

Продвинутые методы защиты – мониторинг и регулярный аудит – проводят только 33% и 26% компаний соответственно. Наиболее популярным способом защиты, подсчитали эксперты интегратора, стали сегментация сети и минимизация прав доступа, ими пользуется 60% рынка. При этом только 37% опрошенных компаний обучают сотрудников по вопросам безопасности, следует из исследования интегратора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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