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Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной DDoS-атаке

Ведомости

На сайт и мобильное приложение РЖД произошла массированная DDoS-атака, сообщается в Telegram-канале компании. Указанные ресурсы недоступны для пользователей, убедился корреспондент «Ведомостей».

«Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», – говорится в сообщении РЖД.

По данным российской компании в сфере кибербезопасности Curator (ранее – Qrator Labs), количество DDoS-атак в целом на компании в РФ в 2024 г. выросло на 53% год к году. Абсолютные показатели не раскрывались. По данным специалистов RED Security, среди отраслей лидерами по числу направленных на них DDoS-атак были IT и телеком, промышленность и финансы. Но к концу IV квартала число подобных инцидентов в этих отраслях снизилось, в то время как число атак на организации сферы услуг выросло в 2,9 раза, а на отрасль медицины – в 2,1 раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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