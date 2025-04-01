Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной DDoS-атаке

По данным российской компании в сфере кибербезопасности Curator (ранее – Qrator Labs), количество DDoS-атак в целом на компании в РФ в 2024 г. выросло на 53% год к году. Абсолютные показатели не раскрывались. По данным специалистов RED Security, среди отраслей лидерами по числу направленных на них DDoS-атак были IT и телеком, промышленность и финансы. Но к концу IV квартала число подобных инцидентов в этих отраслях снизилось, в то время как число атак на организации сферы услуг выросло в 2,9 раза, а на отрасль медицины – в 2,1 раза.