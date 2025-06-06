Сайт РЖД и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке

Сайт и мобильное приложение РЖД уже подвергались DDoS-атакам 1 апреля. «Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме», – говорилось в сообщении РЖД.