Сайт РЖД и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке
Компания РЖД сообщила, что ее сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме.
Сайт и мобильное приложение РЖД уже подвергались DDoS-атакам 1 апреля. «Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме», – говорилось в сообщении РЖД.
19 мая заместитель министра юстиции РФ Вадим Федоров предложил криминализировать неправомерное воздействие на компьютерную информацию посредством DDoS-атак. Сейчас уголовное наказание предусмотрено только за «неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации» и за «создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».