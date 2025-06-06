Кибератака на РЖД шла через серверы в Индонезии, США, Колумбии, Китае и Бразилии

6 июня РЖД сообщила, что ее сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке. Продажа билетов осуществлялась в кассах на станциях и вокзалах в штатном режиме. Через несколько часов работа информационных ресурсов была восстановлена. Однако из-за продолжающейся атаки и повышенной нагрузки все еще наблюдались отдельные затруднения, как сообщили в Telegram-канале компании.