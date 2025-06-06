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Кибератака на РЖД шла через серверы в Индонезии, США, Колумбии, Китае и Бразилии

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DDoS-атака на компанию РЖД шла через серверы и ботнеты в Индонезии, США, Колумбии, Китае и Бразилии, сообщили в Роскомнадзоре.

«Мощность атаки достигала 6 Гбит/с, а скорость – 2,46 млн пакетов в секунду. Атакующие серверы и ботнеты располагались в Индонезии, США, Колумбии, Китае и Бразилии», – сообщили в пресс-службе ведомства (цитата по «РИА Новости»).

6 июня РЖД сообщила, что ее сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке. Продажа билетов осуществлялась в кассах на станциях и вокзалах в штатном режиме. Через несколько часов работа информационных ресурсов была восстановлена. Однако из-за продолжающейся атаки и повышенной нагрузки все еще наблюдались отдельные затруднения, как сообщили в Telegram-канале компании.

Сайт и мобильное приложение РЖД уже подвергались массированной DDoS-атакам 1 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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