Добыча на проекте «Сахалин-1» превысила план ExxonMobil на 20%
Добыча углеводородов на проекте «Сахалин-1» на 20% превысила план, утвержденный его прежним оператором – американской компанией ExxonMobil. Об этом сообщил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на годовом общем собрании акционеров компании. «Роснефть» является оператором проекта через дочернюю компанию «Сахалинморнефтегаз-шельф».
Глава «Роснефти» напомнил, что прежний оператор проекта в 2022 г. покинул его в одностороннем порядке, а затем прекратили работу ключевые иностранные подрядчики – производители оборудования, инжиниринговые подрядчики и весь иностранный персонал. В соответствии с указом президента России Владимира Путина «Роснефть» перехватила управление в практически аварийной ситуации и в кратчайшие сроки восстановила добычу и экспорт нефти, а также возобновила поставки газа в Хабаровский край, заметил Сечин. Также, по его словам, были сохранены более 3000 высококвалифицированных рабочих мест.
Компания запустила на проекте «Сахалин-1» программу бурения, и в 2023 г. на месторождении Одопту-море была пробурена вторая в мире скважина по индексу сложности, рассказал глава «Роснефти». В 2025 г. в рамках проекта на континентальном шельфе был запущен в эксплуатацию новый объект – Южный купол месторождения Одопту с рекордными пусковыми дебитами скважин в объеме до 2600 т/сутки, отметил он.
В 2026 г. «Роснефть» начала активное бурение одновременно на всех трех месторождениях проекта, сообщил Сечин.
«В итоге он (объем добычи. – «Ведомости») превысил плановые показатели добычи, которые утверждал прежний оператор, на 20%», – сказал глава «Роснефти».
Проект «Сахалин-1» – крупнейший действующий нефтяной проект на шельфе России. Он реализуется с 1996 г. на условиях соглашения о разделе продукции с иностранными партнерами.
В 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ, который перевел оператора «Сахалина-1» в российскую юрисдикцию, иностранным владельцам было предложено подать заявления в правительство РФ, чтобы сохранить свои доли в проекте. «Роснефти» принадлежат 20% в проекте через дочерние компании «Сахалинморнефтегаз-шельф» и «РН-Астра». Японская Sodeco владеет 30% в проекте, индийская ONGC Videsh – 20%. ExxonMobil принадлежали 30% в «Сахалине-1», после перевода оператора в российскую юрисдикцию эта доля подлежит продаже российскому юрлицу.