Добыча на проекте «Сахалин-1» превысила план ExxonMobil на 20%

Глава «Роснефти» напомнил, что прежний оператор проекта в 2022 г. покинул его в одностороннем порядке, а затем прекратили работу ключевые иностранные подрядчики – производители оборудования, инжиниринговые подрядчики и весь иностранный персонал. В соответствии с указом президента России Владимира Путина «Роснефть» перехватила управление в практически аварийной ситуации и в кратчайшие сроки восстановила добычу и экспорт нефти, а также возобновила поставки газа в Хабаровский край, заметил Сечин. Также, по его словам, были сохранены более 3000 высококвалифицированных рабочих мест.