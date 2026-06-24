Продажи кваса снизились на 19% после введения акциза

Она пояснила, что эта категория напитков носит сезонный характер, а потому очень чувствительна к изменениям. Андреева отметила, что «Союзнапитки» займутся мерами поддержки отрасли. По ее словам, вместе с законодателями необходимо сделать точечные донастройки в акцизном регулировании. На сессии предложили организовать день кваса в России по аналогии с подобными акциями на рынках вина и пива.