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Продажи кваса снизились на 19% после введения акциза

Ведомости

После ввода акциза на квас его оборот в натуральном выражении с апреля 2025 г. по апрель 2026 г. снизился на 19%, сообщили на сессии Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») в Москве. В денежном выражении оборот не изменился.

«Категория кваса – одна из тех самых категорий, которая очень сильно подверглась влиянию введенного недавно акциза», – заявила гендиректор союза Алла Андреева (цитата по «Интерфаксу»).

Она пояснила, что эта категория напитков носит сезонный характер, а потому очень чувствительна к изменениям. Андреева отметила, что «Союзнапитки» займутся мерами поддержки отрасли. По ее словам, вместе с законодателями необходимо сделать точечные донастройки в акцизном регулировании. На сессии предложили организовать день кваса в России по аналогии с подобными акциями на рынках вина и пива.

С 2025 г. квас с долей этилового спирта до 1,2% облагается акцизом как сахаросодержащий напиток. Ставка акциза составляет 10 руб. за литр.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении акциза на сахаросодержащие напитки 21 ноября 2022 г. Сам акциз действует с 1 июля 2023 г. Сообщалось, что за счет введения акциза на сладкие напитки в федеральный бюджет могут поступать дополнительные доходы в размере около 35 млрд руб. в год, которые планируется направить на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом.

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