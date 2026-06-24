На Рублево-Архангельской линии московского метро появится станция «СберСити»
Строящаяся станция на Рублево-Архангельской линии московского метро получила новое название – «СберСити». Соответствующее постановление опубликовало правительство Москвы.
Согласно документу, наименование «СберСити» присвоено проектируемой станции, расположенной вдоль проектируемого проезда № 7107 в районе Кунцево на западе столицы.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Max сообщил, что станцию оформят с использованием элементов архитектурной бионики. Концепция предполагает сочетание современных технологий и форм, вдохновленных живой природой.
«Сейчас станция готова более чем наполовину. Работы планируем завершить в следующем году», – пояснил Собянин.
В центре платформенного зала разместят колонны изогнутой формы, каждая из которых будет отличаться силуэтом. Они будут расширяться кверху и плавно переходить в конструкцию потолка. Колонны облицуют акриловым камнем с текстурой природного материала, а своды потолка и путевые стены выполнят из алюминиевых сотовых панелей под натуральный камень. Для пола предусмотрено покрытие из темного гранита.
9 июня Собянин также сообщал о планах продлить сразу две линии столичного метрополитена – Филевскую и Сокольническую. По его данным, новые участки будут иметь общую протяженность около 20 км.