На Рублево-Архангельской линии московского метро появится станция «СберСити»

В центре платформенного зала разместят колонны изогнутой формы, каждая из которых будет отличаться силуэтом. Они будут расширяться кверху и плавно переходить в конструкцию потолка. Колонны облицуют акриловым камнем с текстурой природного материала, а своды потолка и путевые стены выполнят из алюминиевых сотовых панелей под натуральный камень. Для пола предусмотрено покрытие из темного гранита.