РФ продлевает запрет на вывоз отдельных видов серы до конца 2026 года

Сырье разрешается вывозить в страны – члены Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию. Экспорт разрешается и в случае оказания гуманитарной помощи, в рамках международных транзитных перевозок и для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген (принадлежит Норвегии, Россия имеет право на равную с другими странами эксплуатацию ресурсов территории).