РФ продлевает запрет на вывоз отдельных видов серы до конца 2026 года
Правительство продлило действие запрета на вывоз отдельных видов серы до 31 декабря 2026 г. Это следует из сообщения кабмина.
Ограничение действует на виды серы, которые являются критически важным сырьем для отрасли минеральных удобрений. «Решение направлено на сохранение действующих объемов производства удобрений и обеспечение продовольственной безопасности страны», – говорится в сообщении.
Сырье разрешается вывозить в страны – члены Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию. Экспорт разрешается и в случае оказания гуманитарной помощи, в рамках международных транзитных перевозок и для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген (принадлежит Норвегии, Россия имеет право на равную с другими странами эксплуатацию ресурсов территории).
Временный запрет на вывоз отдельных видов серы ввели в России в ноябре 2025 г. После этого ограничение неоднократно продлевалось.