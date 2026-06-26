У органической косметики появился свой стандарт

Новый стандарт впервые вводит минимальные пороговые значения для содержания таких ингредиентов в готовой продукции. Согласно документу, «натуральной» может именоваться косметика, в составе которой не менее 90% природных компонентов для смываемых средств и не менее 95% для несмываемых. Пометку «натуральная с содержанием органических ингредиентов» разрешено использовать при доле органических компонентов от 5 до 10%, а слово «органическая» на упаковке допустимо лишь при их доле не менее 10%.