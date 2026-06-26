У органической косметики появился свой стандарт
С 1 июня в России появился национальный стандарт для экокосметики. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Роскачества. Прежде в стране действовал лишь ГОСТ для парфюмерно-косметической натуральной продукции, разработанный на основе международного регламента. Он устанавливал критерии, по которым ингредиенты, используемые в косметических товарах, признавались натуральными или органическими. Он также разграничивал понятия натуральных и органических ингредиентов.
Натуральными считаются ингредиенты, не менее половины состава которых приходится на компоненты природного происхождения, остальная часть стандартом не регламентируется. К органическим требования строже: они полностью исключают синтетические компоненты нефтяного или газового происхождения. Они должны производиться исключительно из сертифицированного органического или смешанного сырья.
Новый стандарт впервые вводит минимальные пороговые значения для содержания таких ингредиентов в готовой продукции. Согласно документу, «натуральной» может именоваться косметика, в составе которой не менее 90% природных компонентов для смываемых средств и не менее 95% для несмываемых. Пометку «натуральная с содержанием органических ингредиентов» разрешено использовать при доле органических компонентов от 5 до 10%, а слово «органическая» на упаковке допустимо лишь при их доле не менее 10%.
На долю косметики с органическими компонентами сейчас приходится около 15–20% рынка, с натуральными – порядка 50%, сообщил исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский. По его словам, введение стандарта это соотношение не изменит, так как документ носит добровольный характер и не обязывает производителей подтверждать соответствие продукции данным критериям в Роскачестве. Получить такое подтверждение, считает эксперт, компании захотят прежде всего в маркетинговых целях для привлечения потребителей, которые предпочитают продукцию с органическими свойствами.
Член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова полагает, что добросовестные производители натуральной и органической косметики будут придерживаться новых требований. По ее словам, Роскачество, выступившее разработчиком стандарта, обсуждало его содержание с профессиональным сообществом. В Faberlic, Natura Siberica и «Краснополянской косметике» на запрос «Ведомостей» не ответили.