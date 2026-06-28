В США из-за резкого роста спроса образовался дефицит сывороточного протеина

По словам аналитика по молочной отрасли компании Ever.Ag Фила Плурда, предложение растет, «но ему трудно поспевать за спросом». Однако он ожидает, что ажиотаж в ближайшее время спадет, но «цены, скорее всего, скорректируются, а не обрушатся, хотя на это могут уйти годы». Производители, включая Dairy Farmers of America и других крупных игроков, уже объявили о планах по наращиванию мощностей на сумму $11 млрд в 19 штатах, однако эти проекты требуют времени и серьезных вложений, отмечает телеканал.