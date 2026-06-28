В США из-за резкого роста спроса образовался дефицит сывороточного протеина
Спрос на сывороточный протеин в США вырос настолько, что рынок столкнулся с острым дефицитом, а цены на изолят достигли $14 за фунт (454 г). Запасы этого продукта сократились примерно вдвое с 2023 г., что подтверждается апрельским отчетом министерства сельского хозяйства США (USDA), передает CNBC.
В июньском докладе USDA отмечается, что «рынок остается крайне напряженным, продукт практически недоступен, а покупатели продолжают сообщать о трудностях с поставками».
Основным драйвером стало массовое увлечение высокобелковыми диетами на фоне популярности препаратов GLP-1 для похудения. Прием таких лекарств требует увеличения потребления белка для предотвращения потери мышечной массы, что дополнительно стимулирует спрос. Примерно 70% американцев сейчас стремятся потреблять больше белка, что на 11% больше, чем четыре года назад.
Пищевая промышленность активно реагирует на тренд, выпуская продукты с повышенным содержанием белка. В ассортименте появляются чипсы, вафли, блинчики, мороженое, а также готовые напитки и кофе с добавлением протеина. Сети быстрого питания запускают специальные меню, а ритейлеры расширяют полки с высокобелковыми товарами.
Одной из ключевых проблем стало ограничение мощностей по переработке сырья. Сывороточный протеин, являющийся побочным продуктом производства сыра, требует специального оборудования для превращения жидкой сыворотки в порошок. Строительство новых производств занимает годы, а существующие мощности не были рассчитаны на резкий скачок спроса.
По словам аналитика по молочной отрасли компании Ever.Ag Фила Плурда, предложение растет, «но ему трудно поспевать за спросом». Однако он ожидает, что ажиотаж в ближайшее время спадет, но «цены, скорее всего, скорректируются, а не обрушатся, хотя на это могут уйти годы». Производители, включая Dairy Farmers of America и других крупных игроков, уже объявили о планах по наращиванию мощностей на сумму $11 млрд в 19 штатах, однако эти проекты требуют времени и серьезных вложений, отмечает телеканал.