Южная Корея направит $880 млрд на развитие чипов и ИИ

В рамках программы Samsung Group и SK Group планируют инвестировать 800 трлн вон в строительство четырех новых предприятий по выпуску полупроводников на юго-западе страны. Еще 550 трлн вон компании, включая Naver Corp., направят на создание к 2029 г. центра обработки данных для искусственного интеллекта мощностью 8,4 ГВт.