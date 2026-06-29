Южная Корея направит $880 млрд на развитие чипов и ИИ
Южная Корея объявила о масштабной программе инвестиций в производство полупроводников и инфраструктуру искусственного интеллекта. Совокупный объем вложений со стороны крупнейших компаний страны, включая Samsung Electronics, SK Hynix и Naver, составит не менее 1350 трлн вон, или около $880 млрд, сообщает Bloomberg.
Президент Ли Чжэ Мен заявил, что Сеул намерен в течение пяти лет удвоить мощности по выпуску микросхем памяти и создать производственную базу мирового уровня.
«Мы вступаем в эпоху, когда страница переворачивается в мгновение ока», – сказал он, пообещав государственную поддержку ускоренному развитию экосистемы искусственного интеллекта. По словам Ли Чжэ Мена, Южной Корее необходимо опередить конкурентов в производстве чипов, строительстве центров обработки данных и развитии технологий физического искусственного интеллекта.
В рамках программы Samsung Group и SK Group планируют инвестировать 800 трлн вон в строительство четырех новых предприятий по выпуску полупроводников на юго-западе страны. Еще 550 трлн вон компании, включая Naver Corp., направят на создание к 2029 г. центра обработки данных для искусственного интеллекта мощностью 8,4 ГВт.
Правительство также заявило о поддержке инфраструктурных проектов, связанных с энергоснабжением и водоснабжением будущих производственных площадок, однако конкретные механизмы финансирования пока не раскрываются.