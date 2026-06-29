Госпакет акций «Аэрофлота» продадут без допэмиссии
Продажа госпакета акций «Аэрофлота» пройдет без допэмиссии. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора компании по коммерции и финансам Андрей Чиханчин на годовом собрании акционеров авиаперевозчика.
«Надо отметить: продает государство, а не «Аэрофлот». Не будет дополнительной эмиссии акций, будет их прямая продажа», – сказал он (цитата по ТАСС).
Сейчас формируется структура сделки. По словам Чиханчина, это должна быть рыночная сделка с привлечением инвестфондов, банков и физлиц. Обсуждение деталей он предложил отложить на период приближения к сделке.
19 июня стало известно, что Росимущество выбрало Sber CIB организатором готовящейся продажи 23,76% акций «Аэрофлота».
До этого, 9 июня, Минфин анонсировал вторичное публичное размещение (SPO) акций «Аэрофлота» на бирже осенью 2026 г. Он подчеркнул, что даже после продажи части пакета у РФ останется контрольный голосующий пакет – сейчас государству принадлежит 73,8% акций компании.