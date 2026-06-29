Госпакет акций «Аэрофлота» продадут без допэмиссии

До этого, 9 июня, Минфин анонсировал вторичное публичное размещение (SPO) акций «Аэрофлота» на бирже осенью 2026 г. Он подчеркнул, что даже после продажи части пакета у РФ останется контрольный голосующий пакет – сейчас государству принадлежит 73,8% акций компании.