Минфин анонсировал SPO «Аэрофлота» осенью
Вторичное публичное размещение (SPO) акций «Аэрофлота» на бирже состоится осенью 2026 г., заявил на конференции НАУФОР заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. Он подчеркнул, что даже после продажи части пакета у РФ останется контрольный голосующий пакет – сейчас государству принадлежит 73,8% акций компании.
По словам Чебескова, всего в этом году ожидается «два–три» SPO компаний с госучастием, первичные размещения (IPO) госкомпаний вероятны лишь в следующем году.
«Процесс подготовки компании к IPO длительное время занимает», – пояснил он. Чебесков отмеиля что пул негосударственных компаний, готовящихся к выходу на биржу, «значителен».
Крупнейшее SPO в этом году планирует провести банк ВТБ. Сделка может состояться раньше осени, банк намерен привлечь 300–400 млрд руб.
По словам Чебескова, сейчас идут консультаци с инвестбанками и другими профессиональными участниками рынка, которые «оценивают спрос» и «окна возможностей».
Минфин в этом году также ожидает приватизации госпакета Новороссийского морского торгового порта. Правительство уже включило 20%-ный госпакет одного из крупнейших портовых операторов страны в программу приватизации федерального имущества на 2026–2028 гг.