Минфин анонсировал SPO «Аэрофлота» осенью

Вторичное публичное размещение (SPO) акций «Аэрофлота» на бирже состоится осенью 2026 г., заявил на конференции НАУФОР заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. Он подчеркнул, что даже после продажи части пакета у РФ останется контрольный голосующий пакет – сейчас государству принадлежит 73,8% акций компании.