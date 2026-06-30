Программу развития угольной промышленности до 2050 года внесли в правительство

В марте Минэнерго предложило предусмотреть в генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики в России использование инновационных паровых турбин, работающих на суперсверхкритических параметрах (ССКП) пара, при строительстве и модернизации угольных тепловых электростанций (ТЭС). Согласно генсхеме, до 2042 г. в стране должны быть построены угольные электростанции мощностью 11,9 ГВт, еще 11,5 ГВт угольной генерации будут модернизированы. Приняты также решения о строительстве генерирующих объектов общей мощностью 3,2 ГВт.