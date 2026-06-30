Программу развития угольной промышленности до 2050 года внесли в правительство
Минэнерго РФ внесло программу развития угольной промышленности до 2050 г. в правительство. Об этом рассказал директор департамента угольной промышленности и перспективных энергоносителей Аналитического центра ТЭКа при ведомстве Константин Гребенник, передает ТАСС.
«Сейчас внесена в правительство программа развития угольной промышленности, называемая ПРУП, до 2050 г. Она находится на последних этапах согласования», – сказал он на семинаре Минэнерго «Будущее угля».
Документ предполагает описание состояния угольной промышленности России, анализ трендов развития мирового производства и международной торговли углем. Кроме того, в нем будут указаны основные вызовы и риски развития отрасли в стране и целевое видение этой сферы на период до 2050 г.
В марте Минэнерго предложило предусмотреть в генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики в России использование инновационных паровых турбин, работающих на суперсверхкритических параметрах (ССКП) пара, при строительстве и модернизации угольных тепловых электростанций (ТЭС). Согласно генсхеме, до 2042 г. в стране должны быть построены угольные электростанции мощностью 11,9 ГВт, еще 11,5 ГВт угольной генерации будут модернизированы. Приняты также решения о строительстве генерирующих объектов общей мощностью 3,2 ГВт.