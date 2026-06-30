Силы ПВО за ночь сбили 419 украинских беспилотников над российскими регионами
️За ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 419 украинских беспилотников самолетного типа над 19 российскими регионами. Атаки отражены с 20:00 мск 29 июня до 7:00 мск 30 июня, сообщает Минобороны РФ.
Воздушные цели ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Крыма.
С вечера 29 июня Росавиация вводила ограничения на работу столичных аэропортов «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское), а также авиагаваней Краснодара («Пашковский»), Тамбова («Донское»), Волгограда, Саратова («Гагарин»), Геленджика, Ярославля («Туношна»), Нижнего Новгорода («Чкалов»).
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за ночь силы ПВО сбили 50 украинских беспилотников, летевших в направлении столицы.